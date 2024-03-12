AMB kritik karşılık oranını sabit tutma eğiliminde

Konuya ilişkin kaynaklara göre çarşamba günü ECB para politikası uygulaması hakkında yapılacak kritik toplantı öncesi Minimum Rezerv Karşılığı (Minimum Reserve Requirements-MRR) oranının yüzde 1’de tutulması eğilimi daha baskın görüldü.

AMB’nin bazı şahin üyeleri bu oranın yükseltilmesi için tutum sergiliyordu. Bu oranın yükselmesi ise bankaların karlılık oranlarına darbe anlamını ifade edecekti. Bu kaynaklara göre çarşamba günü belirlenecek oran yüzde 1’de kalsa da gelecekte değiştirilme potansiyeli anlamı taşıyor.

Banka hisseleri gelen haber üzerine hızla yükseliş gösterirken bu yükselişlere yüzde 1,95 ile Deutsche Bank katkı sağladı. Geçen hafta perşembe günü AMB Başkanı Christine Lagarde 13 Mart tarihinde para politikası uygulama çerçevesini değerlendireceklerini, MRR oranı hakkında varılacak kararın değerlendirme sonrası açıklanacağını aktarmıştı.