Dolar güne nasıl başladı?

Kaynak: AA
Dolar güne nasıl başladı?
İstanbul serbest piyasada dolar 32,0430 TL’den, avro 35,0520 TL’den güne başladı.

Serbest piyasada 32,0410 TL’den alınan dolar, 32,0430 TL’den satılıyor. 35,0500 TL’den alınan avronun satış fiyatı ise 35,0520 TL olarak belirlendi.
Resmi kur rakamları, 32,00’li seviyelerde görünse de Kapalıçarşı’da rakamlar 33,15’li seviyelere dayandı.
Dün doların satış fiyatı 32,0110 TL, avronun satış fiyatı ise 34,9620 TL olmuştu.

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Bugün yurtiçinde veri akışı bulunmazken, ABD tarafında enflasyon rakamları takip edilecek.
ABD tarafında gelecek olan enflasyon rakamları piyasalarda volatilite oluşturabilir.

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