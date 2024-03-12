Asya borsaları Japonya öncülüğünde yükseldi

Kaynak: Bloomberght
Asya borsaları Japonya öncülüğünde yükseldi
Asya piyasaları çoğunlukla Japonya'daki kurumsal enflasyonun beklentileri aşması sonrasında yükseliş kaydetti; Nikkei daha da geriliyor.

Asya-Pasifik piyasaları, Japonya'nın ocak ayı kurumsal enflasyon rakamlarının piyasa beklentisinden yüksek gelmesiyle çoğunlukla yükseliş gösterdi.

Japonya'nın şubat ayı kurumsal enflasyon oranı, ekonomistlerin beklediği yüzde 0,5’i aşarak yüzde 0,6'ya yükseldi ve Ocak ayındaki yüzde 0,2'den yükseldi.

Güçlü bir enflasyon verisi, Japonya Merkez Bankası'nın faiz oranlarını er ya da geç artırmasının önünü açabilir ve bu da Japonya'nın hisse senedi piyasaları üzerinde baskı unsuru oluşturabilir.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,34 düşüşle ikinci günde de düşüş yaşarken, geniş tabanlı Topix yüzde 1,82 kayıp verdi.

Avustralya'da S&P/ASX 200 toparlanma atağında bulunarak yüzde 0,21 kazandı. Güney Kore'nin Kospi endeksi de bir miktar toparlanarak yüzde 0,22 oranında değerlenirken, küçük ölçekli Kosdaq yüzde 0,98 oranında değer görüldü.

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