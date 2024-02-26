AMB üyesinden faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Yunanistan Merkez Bankası Başkanı Yannis Stournaras Euro Bölgesi'nde bankacılık sistemi ve geçmişte yaşanan borç krizinin parçalanmaya yol açtığını, bu sebeple AMB'nin Fed'den daha fazla zorlukla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Para politikasına dair değerlendirme yapan Stournaras küçük adımlarla faiz indirimi tarafında olduğunu ve indirimlerin haziran ayında başlaması gerektiğini belirtti.

Birçok AMB yetkilisi tarihi parasal sıkılaşma sonrasında gevşeme döngüsünün haziranda başlaması gerektiğine dair yönlendirmede bulunuyor. Bazı yetkililer daha erken indirimden yana olsa da 'temkinli' üyeler, gelecek aylardaki enflasyon verilerine bakıp hedefe indiğine dair emin olmak istediğini vurguluyor.

Euro Bölgesi enflasyonunun düşüşünde kayda değer ilerleme sağlandığını belirten Stournaras enflasyonun bahar aylarında bankanın hedefine yakınsayacağını tahminleyerek "Bu da resesyon ve finansal istikrarsızlığa neden olmadan başarıldı." ifadelerini kullandı.