AMB’den faiz sinyali

Kaynak: Bloomberght
AMB’den faiz sinyali
Avrupa Merkez Bankası (AMB) Baş Ekonomisti Philip Lane ve Yönetim Konseyi Üyesi Yannis Stournaras faiz indirimine dair sinyaller verdi.

AMB Baş Ekonomisti Philip Lane faiz indirimine başlamak için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Lane enflasyonist baskılardan dolayı haziran ayı rakamlarını da izleyeceklerini ve tabloyu daha net göreceklerini söyledi.
AMB yetkilileri arasında haziran ayı toplantısında faiz indirimine başlamak konusunda görüşler artmaya başladı.
Para politikası çok fazla kısıtlayıcı olmadan faiz indirimine başlamak gerektiğini belirten Stournaras “Yaz tatilinden önce 2, yıl sonuna kadar da toplam 4 faiz indirimi makul olabilir. Bu açıdan piyasaların beklentilerine katılıyorum” ifadelerini kullandı.

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