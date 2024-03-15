Brent petrolün varil fiyatı 85,27 dolar

Uluslararası piyasalarda brent petrol bugün yatay seyrediyor. Dün 85,69 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,42 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.13 itibarıyla kapanışa oranla yüzde 0,17 azalış göstererek 85,27 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,12 dolar seviyesindeydi.

Petrol fiyatları, ABD'de ticari ham petrol stoklarının beklentilerin üzerinde azalması sonrasında dünyanın en büyük petrol tüketicisi ülkede talebin güçlü seyrettiğine ilişkin verilerin etkisiyle son dört ayın en yüksek seviyelerinde seyrediyor. Yüksek fiyatlardan faydalanmak isteyen yatırımcıların kar amaçlı satışları fiyatlardaki yükselişi sınırlıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) açıkladığı veriler kapsamında, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçtiğimiz hafta beklentilerin aksine yaklaşık 1 milyon 500 bin varil azalış gösterdi. Piyasa beklentisi, stokların 900 bin varil artacağı yönündeydi.

Benzin stokları ise aynı dönemde yaklaşık 5 milyon 700 bin varil düşüş gösterdi.