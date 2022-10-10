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Ambulans yaşlı kadına çarptı, ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı

Bursa’da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı kadına ambulans çarptı. Yaralı kadına ilk müdahaleyi ambulansta bulunan sağlıkçılar yaptı.

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 03:57
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Ambulans yaşlı kadına çarptı, ilk müdahaleyi sağlıkçılar yaptı
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Sağlıkçı şoförün yönetimindeki 16 SEG 84 plakalı ambulans, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Çetin’e (64) çarptı.

Kaza, Merkez Osmangazi İlçesii, Haşim İşcan Caddesi üzerinde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine bir başka ambulans sevk edilirken, yaşlı kadına ilk müdahaleyi sağlıkçı şoför ve ekip arkadaşları yaptı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Çetin, acı içinde “Bu kadar hızlı gidilir mi evladım?” diyerek duruma tepki gösterdi.

YARALI BAŞKA BİR AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine bir başka ambulansın gelmesiyle yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis kazayla ilgili tahkikat başlattı. Öte yandan Çetin’in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (İHA)

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