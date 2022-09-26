Tur minibüsü ambulansa yol vermedi. Kim bunları tur şoförü yapıyor

AA'nın haberine göre, Antalya’dan Manavgat’a yenidoğan nakleden bir ambulans, siren çalarak D-400 kara yolunda önünde ilerleyen tur minibüsü şoföründen yol vermesini istedi.

Bir süre siren ve korna çalmasına rağmen minibüs yol vermeyince ambulans şoförü “818 yolu aç” diye anons yaptı. Uyarılara rağmen minibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

Ambulansta bulunan görevliler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.