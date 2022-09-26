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Tur minibüsü ambulansa yol vermedi. Kim bunları tur şoförü yapıyor

Antalya’da tur minibüsünün siren çalarak ilerleyen ambulansa yol vermemesi, 112 Acil Sağlık çalışanlarınca telefon kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 09:28
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Antalya'da yaşandı. Kim bunları tur şoförü yapıyor. Tur minibüsü ambulansa yol vermedi

Tur minibüsü ambulansa yol vermedi. Kim bunları tur şoförü yapıyor
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AA'nın haberine göre, Antalya’dan Manavgat’a yenidoğan nakleden bir ambulans, siren çalarak D-400 kara yolunda önünde ilerleyen tur minibüsü şoföründen yol vermesini istedi.

Bir süre siren ve korna çalmasına rağmen minibüs yol vermeyince ambulans şoförü “818 yolu aç” diye anons yaptı. Uyarılara rağmen minibüs şoförünün sağa geçmek yerine, hızlanarak şeridinde devam ettiği görüldü.

Ambulansta bulunan görevliler, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti.

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vatansever
26.09.2022 10:45
öyle bir ceza olmalıki bir daha ambulansın a sını görünce kaçacak delik aramalı  
 
Vatandaş
26.09.2022 10:39
Antalya da yaşayan bir Antalyalı olarak bu konudan tüm vatandaşlar şikayetçi. Bu tur minibüsleri tam bir trafik canavarı, asla sağ şeritten gitmezler asla hız sınırı tanımazlar .  
 
Asker
26.09.2022 10:38
Ülkede ADALET olmayınca öne gelen külhanbeyi oldu vah güzel ülkem vah insana da saygı kalmadı.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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