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Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı

Diyarbakır'da, yolda yattığı görülen S.D. (18), ihbar üzerine kendisi için gelen sağlık ekibine ve ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası ile ambulansın camları kırıldı. Polisin yakalanması için çalışma başlattığı S.D.'nin, kaçtıktan sonra Sur ilçesinde de başka ambulansa saldırdığı belirlendi.

Galeri Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 17:41
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Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı

Olay, dün Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yatan S.D.'yi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı

Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sırasında S.D., bilinmeyen nedenle sağlık ekibine kaldırım taşlarıyla saldırdı.

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Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı

Fırlatılan taşlardan 2'si, sağlık görevlisinin göğsüne isabet etti. Ambulansın camları da atılan taşlar nedeniyle kırıldı.

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Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı

Olayın ardından S.D., kaçarken, yaralanan sağlık görevlisi de geldiği ambulansla hastaneye götürüldü.Yapılan kontrolde kaburgasında kırık tespit edilen sağlık görevlisi, darp raporu alarak S.D.'den şikayetçi oldu.

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Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı

Öte yandan yakalanması için çalışma başlatılan S.D.'nin, bu olaydan 1-2 saat sonra da Sur ilçesi Dağkapı semtinde başka ambulansa saldırdığı ortaya çıktı.

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Kendisi için gelen ambulansa kaldırım taşıyla saldırdı. Sağlık görevlisinin kaburgası kırıldı

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