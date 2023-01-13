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Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı

Bağcılar’da seyir halindeki ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 23:55
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Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı

Ambulansa yol vermeyen beton mikser sürücüsü yakalandı
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Bağcılar Mimar Sinan Caddesi’nde seyir halindeki ambulansa 06 DGG 82 plakalı beton mikser sürücüsü yol vermemişti.

Ambulans sürücüsüne hakaretler savurduğu iddia edilen beton mikser sürücüsü, yola ve araçların üzerine beton harcı dökmüştü. Seyir halindeki ambulans ve sürücüler yere dökülen beton harcı nedeniyle ilerlemekte güçlük çekmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrasında sürücü yakalandı.

TOPLAM 21 BİN 268 TL PARA CEZASI UYGULANDI

Sürücüye, “Tescil Plakasının okunamaz durumda olması” maddesinden bin 671 TL, “Arka reflektör olmaması” 436 TL, “Muayene yaptırmamak-2. kez” bin 979 TL, “Sürücü belgesini yanında bulundurmamaktan” 951 TL,“ Geçiş üstünlüğü bulunan araca yol vermemek” maddesinden 436 TL, “Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek” maddesinden 909 TL para cezası kesildi. Ayrıca, yapılan kontrollerde aracın taşıdığı yükün fazla olması sebebiyle araç sahibine ve işletene ayrı ayrı olmak üzere 7 bin 443'er TL olmak üzere toplam da 21 bin 268 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, muayenesiz olduğu tespit edilen araç trafikten men edildi.

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