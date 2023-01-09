Gel Türkiye'ye yerleş bir de ambulansa yol verme

Sirenleri açık giden bir ambulans..Önünde ise bir araç gidiyor. Sağdaki şeride geçip bir türlü yol vermiyor.Gün geçmiyor ki sosyal medyada bu tip görüntülerin yayınlanması. Neredeyse her gün bu görüntülerle karşılaşmak mümkün. Ambulans şoförü sireni çalıyor ama o aracın şoförünün umrunda bile değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da .işte bu tip bir görüntüyü paylaştı. Koca o paylaşımda "Ambulanslara duyarsız olanlar duyarlı olsun. Bu plakayı kaç gündür tüm Türkiye okuyor." dedi

Evet Bakan “Türkiye okuyor” diyor ama o plaka grubuna sahip kişiler Türk mü? İşte bu durum da haberin bir başka ve de en önemli unsuru. Çünkü o harf grubuyla başlayan araçların sahipleri Türk değil. Türkiye'de oturum hakkı elde etmiş yabancıların. Veyahut da sınırları bir şekilde aşıp,Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra oturum kazanan yabancı bir şahısa ait araç. Suriyeli mi, Iraklı mı yoksa Afgan mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz o plakalara yabancılar sahip olduğu. Yani Türkiye'de göçmen olan milyonlarca yabancıdan biri. Ambulansa yol vermiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o harf grubu plakaya sahip araçların Türklere ait olmadığını bilmiyor her halde.

Genelde bu tip görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medyayı takip eden trafik polisleri anında o aracın şoförlerini yakalayıp, yüksek miktarda cezalar kesiyor. Ancak şu ana kadar ajanslardan bu şoförün yakalandığına dair haberler çıkmadı.