9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Gel Türkiye'ye yerleş bir de ambulansa yol verme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan ambulansa yol vermeyen bir aracı ifşa etti. O görüntüdeki plaka, Türklere verilmediğini Bakan da bilmiyor herhalde...Çünkü Türkiye'de yaşayan yabancılara verilen plaka harf grubundan. Yani o aracı Türkler kullanmıyor, Sayın Bakan.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 16:43
Takip Et

Sayın Bakan paylaştığınız o plakalı araçlar kime ait biliyor musunuz? Gel Türkiye'ye yerleş bir de ambulansa yol verme

Gel Türkiye'ye yerleş bir de ambulansa yol verme
+
Aa
-

Sirenleri açık giden bir ambulans..Önünde ise bir araç gidiyor. Sağdaki şeride geçip bir türlü yol vermiyor.Gün geçmiyor ki sosyal medyada bu tip görüntülerin yayınlanması. Neredeyse her gün bu görüntülerle karşılaşmak mümkün. Ambulans şoförü sireni çalıyor ama o aracın şoförünün umrunda bile değil.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da .işte bu tip bir görüntüyü paylaştı. Koca o paylaşımda "Ambulanslara duyarsız olanlar duyarlı olsun. Bu plakayı kaç gündür tüm Türkiye okuyor." dedi

Evet Bakan “Türkiye okuyor” diyor ama o plaka grubuna sahip kişiler Türk mü?  İşte bu durum da haberin bir başka ve de en önemli unsuru. Çünkü o harf grubuyla başlayan araçların sahipleri Türk değil. Türkiye'de oturum hakkı elde etmiş yabancıların. Veyahut da sınırları bir şekilde aşıp,Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra oturum kazanan yabancı bir şahısa ait araç. Suriyeli mi, Iraklı mı yoksa Afgan mı bilmiyoruz. Ama bildiğimiz o plakalara yabancılar sahip olduğu. Yani Türkiye'de göçmen olan milyonlarca yabancıdan biri. Ambulansa yol vermiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da o harf grubu plakaya sahip araçların Türklere ait olmadığını bilmiyor her halde. 

Genelde bu tip görüntüler yayınlandıktan sonra sosyal medyayı takip eden trafik polisleri anında o aracın şoförlerini yakalayıp, yüksek miktarda cezalar kesiyor. Ancak şu ana kadar ajanslardan bu şoförün yakalandığına dair haberler çıkmadı. 

 

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Bu haber alkışı hakediyor
9.01.2023 17:44
Habere konu olan kişiyse köteği. Referansı sağlamsa birşey olmaz yoksa yakalanıp deşife edilir ki iş yaptı gözükülecek. Ah ülkem vah ülkem ne hale getirildik  
 
Sonmez
9.01.2023 17:07
Sayın Bakanımız birde gereğini yapsanız.  
 
Misafir
9.01.2023 17:05
Türk olsa şimdiye kadar 10 kere yakalanırdı. Plakadan adrese ulaşmak çok mu zor. Hoşlarına gitmeyen bir şey yapın, plakadan sizi bulmaları 10-15 dakika falan sürer, daha fazla değil.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
1
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Diğer 3 aday Erdoğan'ı geçti. Son ankette Erdoğan tek bir isme karşı kazandı
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
2
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
3
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
4
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
5
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Kıdem tazminatı tavanı yükseldi. İşte merak edilenler
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
6
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
7
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Ramazan ve Kurban Bayramları ikramiyelerine yapılacak zam oranı sızdırıldı
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail, 2000'den bu yana 55 gazeteciyi öldürdü
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿New York borsası yükselişle açıldı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
﻿Ardahan-Şavşat kara yolu zincirsiz tır geçişine açıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.