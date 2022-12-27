﻿Amerika terör devleti kuruyor AKP iktidarı ise seyrediyor

Amerika Savunma Bakanlığı'nın 2023 bütçe raporunu ilk kez açıklıyorum.

Amerika'nın Türkiye sınırında Suriye'nin kuzeyinde "Terör Devleti" kurmak için PKK uzantısı PYD ve YPG'ye 33 bin TIR silah ve mühimmat ile milyonlarca dolarlık yardımı yıllara göre şöyle:

Eğitim ve Donanım:

2021: 37 milyon dolar

2022: 35.0 milyon dolar

2023: 32.1 milyon dolar

Lojistik Destek, Malzeme ve Hizmetler:

2021: 22.2 milyon dolar

2022: 20.0 milyon dolar

2023: 57.4 milyon dolar

Maaşlar:

2021: 57,2 milyon dolar

2022: 70 milyon dolar

2023: 71,4 milyon dolar

Altyapı Onarımı ve Yenileme:

2021: 6,3 milyon dolar

2022: 20 milyon dolar

2023: 15,3 milyon dolar

Sürdürme:

2021: 2,3 milyon dolar

2022: 10,0 milyon dolar

2023: 7,5 milyon dolar

Toplam:

2021 yılı: 125 milyon dolar

2022 yılı: 155 milyon dolar

2023 yılı: 183.7 milyon dolar

-Amerika; Dost ve müttefik mi yoksa hain mi?

Amerika Savunma Bakanlığının 2023 bütçesinde şu ifade yer alıyor:

- "Suriye'nin kuzeydoğusundaki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve ona bağlı gruplara askeri yardımımız 2023'te de artacak sürecek.

- Suriyeli gruplar ve bireyler (VSGI) aracılığıyla IŞİD'i yenilgiye uğratma misyonunu sürdürmeye devam etmektedir.

- Mücadele Eğit ve Donat Fonu (CTEF) aracılığıyla yardım almaya uygun olan kararlı ortaklarla devam etmektedir."

Amerika'nın sözde IŞİD ile mücadele için verdiği silah ve mühimmatları PKK uzantısı YPG'li teröristlerin Türk ordusuna karşı terör eylemlerinde kullandığı sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanmıştı.

Amerika'nın resmi bütçe raporuna göre;

- "2023'te Savunma Bakanlığı, gözaltı merkezi koruma güçleri de dahil olmak üzere toplam Suriyeli gruplar ve bireyler sayısını 3.500 personel artırmayı planlamaktadır.

- Savunma Bakanlığı, ortak güçlerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Koalisyon güçlerinin küçük bir ayak izi ile 17.000 mil karelik bir alanı (SIS)'den kurtarmasını sağlayan kampanyadaki önceki ilerlemeden yararlanacaktır."

Değerli okurlarım,

İşte Amerika'nın terör devleti kurmak için öngördüğü alan metrik ölçü olarak şöyledir:

- 44 bin 30 kilometrekare…

Bu rakam eminim benim gibi gözünüzde zor canlanır ama ülkemizdeki şehirlerin yüzölçümlerinden şu örnekleri vererek bu alanı mukayese edebilirsiniz;

Birinci sırada Konya: 40 bin 838 kilometrekare

İkinci sırada Sivas: 28 bin 164 kilometrekare

Üçüncü sırada Ankara: 25 bin 632 kilometrekare

Haydi bir de Avrupa ülkelerine bakalım:

İsviçre: 41 bin 285 kilometrekare

Hollanda: 41 bin 198 kilometrekare

Belçika: 30 bin 510 kilometrekare

Değerli okurlarım,

Türkiye'nin ve tabi Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinesinin bu tablo karşısındaki tavrı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iç siyasette seçmenlerine karşı fırtına gibi eserek 22 Kasım 2019'da söylediği şu sözleri elbette unutmadık:

- "YPG'ye 33 bin tır silah verildi, depoladıkları yerleri bulduk topluyoruz."

Depoların görüntülerini gördük mü? Hayır…

Toplanan tek bir silah gördük mü? Hayır…

Amerika'nın yardımı artarak devam ediyor mu? Evet…

AKP iktidarı seyretmeye, Amerika Türkiye'ye ihanete devam ediyor mu? Evet

Amerika Savunma bakanlığının bütçe raporundaki itiraflarına devam edelim:

- "Daha geniş nüfusu ve birçok etnik ve dini grubu temsil eden ek Suriyelileri işe almak, incelemek, eğitmek ve donatmak için devam eden Suriyeli gruplar ve bireyler (VSGI) çabalarını da destekleyecektir.

- Toplam VSGI sayısını yaklaşık 16.000'den 19.500 personele çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu artış, öncelikle yeni gözaltı tesisi koruma güçlerinin işe alınması ve eğitilmesi, aynı zamanda VSGI'nın muharebe gücünün artırılması, daha geniş nüfusun ilave Suriyeli temsilcilerini işe alma, inceleme, eğitme ve donatma çabalarının artırılması içindir.

- Bitirici Güç: Bitirici güçler temizleme operasyonlarının yanı sıra kilit IŞİD ağlarını hedef almaya ve bunlara saldırmaya devam edecektir.

- Beş komando bölüğünün eğitim ve donatımına yardımcı olmaya devam edecektir. Komando kuvvetleri, genellikle kentsel alanlarda ve dar bölgelerde, isyancı hücrelere karşı doğrudan saldırı operasyonları yürütmekten sorumludur."

Değerli okurlarım,

Amerika resmi raporuna göre İŞID ile mücadele maskesi altında Terör Devleti kurarken, "İç Güvenlik Güçleri, İl İç Güvenlik Güçleri" gibi terör devleti için güvenlik kuvvetleri de kuruyor.

2023'te bu güçlere ne kadar silah ve mühimmat yardımı yapılacağı da raporda şöyle yer alıyor:

- DsHK Uçaksavar 100 adet: 1,3 milyon dolar (Sanki IŞİD'in uçakları var da - OU)

- DsHK 12,7 x 1088 mm Uçaksavar mermisi 300 bin adet: 852 bin dolar.

- (Sanki IŞİD'in uçakları var da - OU)

- AK-47 Kaleşnikof tüfek 4.000 adet: 1.8 milyon dolar

- PKM Makineli tüfek 432 adet: 216 bin dolar

- 120 mm Havan mermisi 700 adet: 567 bin dolar,

- 9 mm tabanca mermisi 350.000 adet: 59.500 dolar

- M23 patlayıcı 4.320 adet: 198 bin 720 dolar

- Askeri bot 20 bin adet: 1,7 milyon dolar

- İlk yardım kiti 15 bin adet: 1,5 milyon dolar.

- Gece görüş cihazı 100 adet: 1,2 milyon dolar,

2023'te toplamda 183,8 milyon doları terör devleti için harcayacak ki;

- Amerika terör devleti kuruyor AKP iktidarı ise seyrediyor…