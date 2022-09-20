Orhan Uğuroğlu'ndan Erdoğan'a F-16 nüktesi. New York'taki parkta tur atmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil." açıklamasının ardından ABD'li bir yetkili, Türkiye'nin Rus yapımı savaş uçakları alması halinde yeni CAATSA yaptırımlarına tabi tutulabileceğini söylemişti.

"Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin..."

ABD ile yürütülen F-16 ilişkileri hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Madrid'te Biden'la yaptığımız görüşmede o da elinden gelen her türlü desteği vereceğini söyledi. F-16'lar konusunda olumlu bir yaklaşımda bulundu. Ve Cumhuriyetçiler destek vermiyor gibi de bir imada bulundu. Sonra Dışişleri Bakanım yine Cumhuriyetçilerden yetkili bir zatla Bulgaristan'da bir görüşme yaptılar. Ve Cumhuriyetçilerin bu konuda desteğini istediklerini kendilerine ifade ettiler. Onlar da Cumhuriyetçiler olarak gerekli olan desteği Türkiye'ye verebileceklerini söylediler. Temenni ediyorum ki bu ilişkide Amerika bizi farklı yollara sevk etmesin. Yani farklı yollardan kastım, dünyada savaş uçaklarını satan yer sadece Amerika değil. İngiltere satıyor, Fransa satıyor, Rusya satıyor. Her yerden bunu temin mümkün. Ve bunun için de bize sinyal çakanlar var"

ERDOĞAN ABD'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere üç gün önce gittiği (ABD) New York'ta...

Erdoğan’a önceki gün Central Park’taki yürüyüşü sırasında Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

"Erdoğan Amerika'da parklarda volta atıyor"

Erdoğan'ın ABD'de olduğunu hatırlatan gazeteci Orhan Uğuroğlu ABD Başkanı Joe Biden'a seslendi.

İşte Uğuroğlu'nun kişisel twitter adresinden yaptığı paylaşım;

"Ey Biden?

@JoeBiden

Erdoğan Amerika'da parklarda volta atıyor

Erdoğan'ı davet edip Türkiye- Amerika sorunlarını baş başa neden görüşmüyorsun?

@RTErdogan

PGS TV'de dedi ki; "Biden F16 konusunda çözüm noktasında bana söz verdi"

Biden; Ya sözünü tut ya da bir gece ansızın..."



CAATSA yaptırımları nedir?

CAATSA'da 12 farklı yaptırım türü var. Bunlar arasında; yaptırım uygulanan kişi ve kurumlara ihracat-ithalat bankası desteğinin kesilmesi, ABD ve uluslararası mali kuruluşlarından kredi verilmemesi, mali kurumlara ABD Merkez Bankası ile doğrudan alışveriş yapma izni verilmemesi, döviz üzerinden işlem yapılmasının yasaklanması da yer alıyor.