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2011'de ölen Steve Jobs'u canlandırdılar. İzleyenler gözlerine inanamadı

Apple'ın ortaklarından biri olan Steve Jobs ölümünün üzerinden on üç yıl geçmiş olmasına rağmen yeni bir teknoloji sayesinde yeniden canlandırıldı. Görenler gözlerine inanamadı.

Haber Giriş: 24 Ocak 2023 Salı - 12:13
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Steve Jobs deepfake teknolojisiyle canlandırıldı

2011'de ölen Steve Jobs'u canlandırdılar. İzleyenler gözlerine inanamadı
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2011'de hayatını kaybeden Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs ile ilgili bir video sosyal medyada viral oldu. Videoda Steve Jobs adeta canlandırıldı.

STEVE JOBS VİDEODA CANLANDIRILDI

GizmoChina'nın haberine göre, bir YouTube kanalında "Steve Jobs on ChatGPT: The Future of AI Communication" (Steve Jobs ChatGPT'de: Yapay Zeka İletişiminin Geleceği) başlığıyla yayınlandı. Video, Reddit ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında paylaşım rekorları kırdı.

DEEPFAKE TEKNOLOJİSİ KULLANILDI

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'un yapay zeka tarafından oluşturulmuş bir deepfake videosu 1 dakika 27 saniyelikti. Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen ünlü dil modeli ChatGPT tarafından yazıldı ve Steve Jobs'un sesi, yapay zeka destekli bir ses sentezleyicisi tarafından okundu. İleri teknoloji sayesinde Steve Jobs'un konuşması ve tavırları taklit edildi.

YAPAY ZEKANIN TAKLİT YAPMASI İYİ BİRŞEY Mİ?

Yapay zekanın insan konuşmasını ve davranışını taklit etme yeteneği tartışmalara da yol açtı.

Bazıları teknolojiyi endüstrilerde devrim yaratma ve günlük yaşamı iyileştirme yeteneğinden ötürü överken, bazıları da teknolojinin kötüye kullanılma ve kötüye kullanılma potansiyeli hakkında endişelerini aktardı.

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