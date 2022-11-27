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Ankara'da emlak dolandırıcılığı

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir kooperatiften ev alan ve aynı dairelerin birden çok kişiye daha satıldığını öğrenerek hayatının şokunu yaşayan 150 kişi, soluğu savcılıkta aldı. Suç duyurusunda bulunan kişiler, mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 23:12
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Başkentte 150 kişiye birden aynı daireleri sattılar

Ankara'da emlak dolandırıcılığı
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Sincan ilçesine bağlı Alcı Mahallesi'ndeki bir kooperatiften, son 4 yıl içinde farklı tarihlerde ev alan yaklaşık 150 kişi, evlerinin bu süreçte başkalarına da satıldığını öğrendi.
 
Dolandırıldıklarını söyleyen vatandaşlar, kooperatif yetkililerinin mağduriyetlerini gidermediği için savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Vatandaşlar, inşaat önünde basın açıklaması yapıp yetkililerden çözüm istedi.
 
"BİRDEN ÇOK KİŞİYE SATIYORLAR"
 
Kooperatiften 2 ev satın alan Rıza Özen, "Evi aldım ve benden 1 hafta önce aynı evi başka birine sattığını öğrendim. Ben satın aldıktan 1 hafta sonra ise başka birine satılmış. Aynı daireler, kooperatif başkanın imzasıyla farklı kişilere satılmış. Bir dairenin birden fazla sahibi var. Mağduriyetimizin giderilmesi adına kooperatif başkanı ile görüşüyoruz. Ev satışlarında hataların olduğunu kabul ediyor.
 
'Paraları ödeyeceğim' diyor; ancak şu ana kadar bir ödeme yapmadı. Burada bir mağduriyet ve dolandırıcılık söz konusu. Çünkü tüm bu evlerin satışı kooperatif başkanının imzası ile gerçekleşiyor. Buradaki evleri noter aracılığıyla satıyorlar.
 
Notere gidip bu konuyu sorduğumuzda da burada bir satışın olmadığını sadece tasdik işlemi yapıldığını söylüyorlar. Adamlar da buradaki açığı görerek aynı evi birden çok kişiye satıyorlar" dedi.
 
"MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ"
 
20 Nisan 2022’de aracını satarak takas yöntemiyle kooperatiften ev alan Arda Çirkin, "Evimi satın aldıktan yaklaşık 2 hafta sonra, satın aldığım evimin bir internet sitesinde satışa çıkarıldığını gördüm. Benim satın aldığım kişiden farklı bir kişi satıyordu evi. Aradım kendisini ancak ulaşamadım.
 
Satın almış olduğum daireyi 5 ay sonra başka birine satmışlar. Bunu öğrendikten sonra kooperatif başkanına ulaşmaya çalıştım. Hiçbir şekilde telefonlarıma cevap vermedi. En son 2 ay önce görüştüğümde bana sorunların giderileceğini, mükerrer bir satışın olmadığını, diğer üyelerin istifa ettiğini söyledi. Yaklaşık 1 ay önce mağdurlar olarak bir WhatsApp grubu kurduk. Almış olduğum evin 7 kişiye daha satıldığını öğrendim. Mağduriyetimizin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.
 
"MÜKERRER SATIŞLAR KONUSUNDA BİLGİLENDİRDİK"
 
Dairelerin satışını bir şebekenin gerçekleştirdiğini söyleyen Özgür Kaya da "Biz buradaki daireleri satmaya çalışan emlak danışmanlarını da burada mükerrer satışlar yapıldığı konusunda bilgilendirdik. Buna rağmen satışlar devam ediyor. Bize evleri satanlar, telefonlarımızı açmıyor. Ulaşabilen arkadaşlarımızı da 'haftaya salı vereceğim, bir diğer çarşamba size şu kadar para vereceğim' diyerek kandırıyorlar" ifadelerini kullandı. (DHA)
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