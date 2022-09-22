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Paris Hilton'un kayıp köpeği Diamond Baby'yi bulanı çok büyük ödül bekliyor

Hilton otellerinin kurucusu Conrad Hilton'ın torunu Paris Hilton, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, geçen hafta kaybolan köpeği Diamond Baby’yi aradığını duyurdu. Köpeği için hayvan medyumu tutan ve Dron ile havadan arama yaptıran Hilton, köpeğini bulana çok büyük ödül verecek

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 14:09
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Amerikalı moda tasarımcısı ve televizyon yıldızı Paris Hilton kayıp köpeğini bulana büyük ödül verecek

Paris Hilton'un kayıp köpeği Diamond Baby'yi bulanı çok büyük ödül bekliyor
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Paris Hilton, pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Çivava cinsi Diamond Baby adlı köpeği için kayıp ilanı verdi.

41 yaşındaki manken, köpeğinin ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills'te 5 gün önce kaybolduğunu belirtti.

ABD'li moda tasarımcısı, paylaşımında "Diamond Baby'nin nerede olduğuna dair bilginiz varsa ya da onu gördüyseniz, lütfen [email protected] adresine yazın" ifadelerini kullandı.

Hilton, köpeğinin bulunmasını sağlayan kişiye "sorgusuz sualsiz büyük bir ödül verileceğini" de belirtti

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