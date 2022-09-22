Paris Hilton'un kayıp köpeği Diamond Baby'yi bulanı çok büyük ödül bekliyor

Paris Hilton, pazartesi günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Çivava cinsi Diamond Baby adlı köpeği için kayıp ilanı verdi.

41 yaşındaki manken, köpeğinin ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Beverly Hills'te 5 gün önce kaybolduğunu belirtti.

ABD'li moda tasarımcısı, paylaşımında "Diamond Baby'nin nerede olduğuna dair bilginiz varsa ya da onu gördüyseniz, lütfen [email protected] adresine yazın" ifadelerini kullandı.

Hilton, köpeğinin bulunmasını sağlayan kişiye "sorgusuz sualsiz büyük bir ödül verileceğini" de belirtti