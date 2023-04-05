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Paris Hilton bebeğinin fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya yıkıldı

Hilton otellerinin varisi Paris Hilton, anne olmanın mutluluğunu yaşamaya devam ediyor. Ünlü isim, taşıyıcı anne aracılığıyla doğan bebeği Phoenix'in bir dizi fotoğrafını pazartesi günü Instagram'da paylaştı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 13:28
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Sosyal medya yıkıldı. Paris Hilton bebeğinin fotoğraflarını paylaştı.

Paris Hilton bebeğinin fotoğraflarını paylaştı. Sosyal medya yıkıldı
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42 yaşındaki sosyetik isim Paris Hilton, 2021 yılında evlendiği girişimci iş insanı Carter Reum (42) ile yaşadığı mutluluğu ara ara sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaşıyordu.

Pazartesi günü de taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya gelen ve henüz üç aylık olan oğlu Phoenix’le fotoğraflarını paylaşan Hilton’ın, anneliğin tadını çıkardığı görüldü.

Instagram’a “Tüm kalbim” sözüyle ve kalpli göz ile mavi kalp emojisiyle siyah-beyaz fotoğraflar atan ünlü isim, bir yandan da yeni kitabı “Paris: The Memoir”ın tanıtım çalışmalarını yapmayı sürdürüyor.

Annesi Kathy Hilton'un, hamile kalamadığını açıklamasından sonra Hilton, Reum ile evlenmeden önce 2020'nin ortalarında tüp bebek tedavisine başladığını paylaşmıştı.

 

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