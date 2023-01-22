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Michael Jackson'un vokalistinden 'Dom Dom Kurşunu' yorumu

Yaşadıkları yıllarda Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan Amerikalı şarkıcı Della Miles, Çukurova Senfoni Orkestrası ile birlikte Aşık Mahzuni Şerif'in 'Dom Dom Kurşunu' şarkısını seslendirdi.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 12:47
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Amerikalı şarkıcı Della Miles'in 'Dom Dom Kurşunu' yorumu olay oldu.

Michael Jackson'un vokalistinden 'Dom Dom Kurşunu' yorumu
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Kahramanmaraş'ta geçtiğimiz aylarda Aşık Mahzuni Şerif anısına gerçekleştirilen Elbistan Festivali'nde sahne alan ve bir dönem Michael Jackson ve Whitney Houston'ın vokalistliğini yapan Della Miles'ın 'Dom Dom Kurşunu' performansı yeniden gündem oldu.

2018 yılında Türkiye'ye yerleşen Miles, Çukurova Senfoni Orkestrası ile birlikte Aşık Mahzuni Şerif'in şarkısını seslendirdi.

O anlar sosyal medyada yeniden gündem oldu ve kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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