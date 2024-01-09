Amerikan derin devletinin Türkiye planı ortaya çıktı. Arkasındaki ülkeyi duyunca yok artık diyeceksiniz

Ardan Zentürk sözlerine, ''Washington'dan akan bilgiler, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ilişkisinin yakın bir gelecekte gerçek anlamda bir kriz noktasına doğru savrulabileceğini gösteriyor. Bu krizde biz aktörden çok hedef alınan bir kimlik taşıyoruz. diyerek başladı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony blinken'ın Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyarete değinen Zentürk, Blinken'ın İstanbul'a gelip Hakan Fidanla görüşmesi, Vahdettin köşkünde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmesi ve devamında yapılan kısa medyaya detay verilmeyen açıklamalar, esasında medya ile paylaşılmayan her bilgi paylaşılmaması halinde ortada ciddi bir sorunun olduğunu gösteren ana işarettir. Devlet adamları genelde sorunları çözemeyeceklerini anladıkları anda medyaya bilgi paylaşmamayı tercih ederler. Oysa kıdemli medya mensupları kendileriyle ne kadar az bilgi paylaşılırsa yaşanılan kriz ortamının o kadar derin olduğunu bilirler'' ifadelerini kullandı

ABD, YUNANİSTAN'A SİLAH YAĞDIRDI

Türkiye ve ABD arasındaki F16 sorununa değinen Ardan Zentürk, ''Antony blinken'ın İstanbul'a yapmış olduğu ziyaretin devamında Yunanistan'a geçip Yunanlara silah yağdırdı 411 tane zırhlı araç hibe edilmiş, bugün limana iniyor. Bizim F16'lar ile ilgili herhangi bir konuşma yok. Biz de İsveç'e ilişkin herhangi bir şey konuşmuyoruz'' dedi

İSVEÇ PAZARLIĞI F16 ÜZERİNDEN DEĞİL ABD-PKK İLİŞKİSİ ÜZERİNDEN YAPILMALI

Sözlerine devam eden Zentürk, ''F16'lar konusunda Amerikan kongresi'nden geriye dönülemez bir bilgi gelmediği sürece bu tarafın hiçbir şey yapmaması gerekiyor. Ama benim hep söylediğim gibi, İsveç'in Nato'ya üyelik meselesini F16'lar üzerinden yapacağımıza Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK ittifakıyla bağlantılı yürütmekte yarar var'' ifadelerini kullandı

ABD'nin PKK'ya karşı tutumunu açıklayan Zentürk, ''Anthony blinken İstanbul'dayken haseke'ye 15 Tır dolusu askeri malzeme indiren bir devlet, yani diyor ki; 'Sayın Fidan, Sayın Erdoğan biz sizinle bu PKK konusunda anlaşamayacağız bu konu bizim açımızdan kapandı! Siz de bizi yormayın' oralara doğru gitmiş vaziyette durum. ifadeleri kullandı

ABD'NİN TÜRKİYE HAKKINDAKİ PLANI

ABD'nin Türkiye hakkında düşündüğü senaryonun ne olduğu açıklana Zentürk, şu ifadeleri kullandı, Küresel siyonist lobinin gerçekleştirmiş olduğu manevralarla ABD'nin yakın bir gelecekte Türkiye'yi cezalandırma (kendi kafasına göre ben tabii ki onların cümlesiyle konuşmuyorum) pozisyonuna doğru gidiyor. Yani Amerikan derin Devleti Türkiye ile yürütülmekte olan bütün pazarlıkların sonlanmasını ve Türkiye'ye kendi ifadelerine göre Türkiye'nin anlayacağı bir dille hitap edilmesine doğru yönlenen bir takım girişimlere sahne oluyor

YAHUDİ LOBİSİ TÜRKİYE'YE YÖNELİK TAVRINI GÖSTERMEYE BAŞLADI

''Foreign Policy dergisinde Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Ankara büyükelçisi Yahudi asıllı siyonist lobinin en önemli isimlerdin biri Eric Edelman ile Amerika Birleşik Devletleri'nde akademisyenlik yaptığı ifade edilen ve son olarak FETÖ bağlantılı Aykan Erdemir'in yerine Washington'da Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail'in ortak girişimiyle yapılandırılmış demokrasileri savunma Vakfının Türkiye masasının başına gelen Sinan Ciddi birlikte bir makale yazdılar''

ARDAN ZENTÜRK İLGİLİ MAKALEYİ AKTARDI

Türkiye'nin tarih boyunca yaşadığı krizlere değinilen makalede, Çalkantılı Türk-Amerikan ilişkileri masaya yatırılmış.

Zentürk'e göre makale genel hatlarıyla şunları anlatıyor, ''ABD Türkiye ile maçı sert oynamak zorunda. Rusya, Türkiye tarafından uçağı düşürüldüğü zaman Türkiye'ye büyük bir ekonomik ambargo uyguladı, Donald Trump, rahip Branson'ın Amerika'ya dönüşü için Türkiye'ye gereken acı reçeteleri uyguladı ve sonuç itibariyle Türkiye Rusların ve Trump'ın yaptıklarına boyun eğdi diyor. Türkiye'nin anti Batı politikalarının yumuşak karşılamanın bir alemi yok, tolere etmenin yumuşak karşılamanın gereği yok, siz de bu politikayı artık uygulayın ve yumuşak politikalarla Erdoğan'ı daha fazla cesaretlendirmeyin diyor.''

Ardan Zentürk, açıklamalarını ve makalenin içeriğine değindi konuşmasını şu sözlerle sonlandırdı, ''Konu budur bu adamlar bunları yazıyorsa Amerikan Derin Devleti ve oradaki lobiler zaten buna hazırlanıyor demektir. bekleyeceğiz Çünkü Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda hala Türkiye'ye ihtiyacımız var diyenler var ama sesleri her geçen gün özellikle İsrail lobisinin devreye girmesiyle beraber daha az çıkıyor''