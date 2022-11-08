ABD'de ciddi bir yenilenme olacak. Amerikalılar kritik seçim için sandık başında

ABD'nin güne erken başlayan doğu eyaletlerinden New York, Pensilvanya, Maryland ve başkent Washington'ın bulunduğu Virginia eyaletlerinde seçim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşurken, üç farklı saat dilimi olan ülkede oy verme saatleri eyaletlere göre değişiyor.

Maryland'de sabahın erken saatlerinde oyunu kullanan 53 yaşındaki Demokrat seçmen Jennifer Manguera, AA muhabirine, "Kongreyi korumak çok önemli ve bunu izlemek konusunda biraz endişeliyim. Meclisi kaybetme ihtimalimiz endişe verici." dedi.

37 yaşındaki James Andrew, Temsilciler Meclisinde Demokratların kontrolü kaybetmesinin, ulusal bütçe ve olası hükümet kapatmaları hakkında yıllarca süren belirsizliğe geri dönüş de dahil olmak üzere ABD için daha uzun vadeli sorunlara yol açabileceğini söyledi.

Andrew, "Demokratların Kongrede üstünlüğü koruduğunu görmek istiyorum. Aksi takdirde Kongrenin bölünmesi ve iki yıl boyunca hiçbir bütçenin geçmemesi fikri ürkütücü. Başkan Biden'ın icraatlarını seviyorum ve önümüzdeki iki yıl içinde Demokratların neler yapabileceğini görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

YARIŞIN SONUCU MERAK EDİLİYOR

ABD Senatosunda kimin hakim olacağını belirleyecek önemli eyaletlerden Pensilvanya’da son anketler, yarışa altı puan geriden başlayan Cumhuriyetçi Parti adayı Dr. Mehmet Öz'ün Demokrat rakibi John Fetterman’ı son haftada yakalayarak bir puan öne geçtiğini gösteriyor. Bu nefes nefese yarışın merakla beklenen sonucunu bugün kullanılacak oylar belirleyecek.

Oy verme işlemleri başladıktan bir saat sonra oyunu Huntingdon Valle, Pensilvaya’da kullanan Öz, seçim merkezinden çıkarken gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Pensilvanyalıların yürüttükleri seçim kampanyası ile Washington’a net bir mesaj verdiğini söyleyen Öz "Daha az aşırıcılık, daha çok denge istiyoruz. Dolayısıyla herkesi oy kullanmaya çağırıyorum." dedi.

Demokrat aday Fetterman da aynı saatlerde sandık başına gitti. Seçim merkezine gelen Fetterman’ın kıyafet tercihi şort ve kapüşonlu kazak oldu. Mayıs ayında felç geçirdiği için konuşma yetisinde sıkıntı yaşayan Fetterman, oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapmadan el salladı.

Geçen hafta Pensilvanya Yüksek Mahkemesinin “yanlış tarih” gerekçesi ile iptal ettiği, posta yoluyla kullanılan 3 bin 800 oy, seçim öncesi atmosferin gerginleşeceğinin sinyalini vermişti. Bugün kullanılacak oylar, posta yoluyla kullanılan oylar ve erken seçim merkezlerinden gelecek sandıkların sayılması diğer eyaletlere göre Pensilvanya'da biraz daha uzun sürecek. Fetterman’ın basın bürosu çarşambadan önce sonuçların belli olmayacağı uyarısında bulunarak seçmenlerinden resmi sonuçları beklemelerini istedi. Oyların birbirine çok yakın olacağı tahmin edilen eyalette, muhtemel itirazlar ile birlikte resmi sonucun açıklanmasının bir haftayı bulabileceği belirtiliyor.

ÖZ'ÜN BİR PUAN GERİSİNE DÜŞTÜ

Fetterman, geçirdiği felç sonrası uzun süre seçim kampanyasına katılamamış, iyileştikten sonra da konuşma zorlukları yaşamaya başladı. Öz ile çıktıkları canlı münazarada oldukça geride kalan Fetterman, anketlere göre, seçime iki hafta kala hızlı bir düşüş yaşadı ve Öz’ün bir puan gerisine düştü. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar, Senatoda üstünlük sağlamak için Pensilvanya eyaletinde alacakları neticeyi kritik önemde görüyor. (AA)