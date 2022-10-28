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Amerikan polisi üzerine gelen pitbull cinsi köpeği vurdu

ABD'nin New Jersey eyaletinde bir polis, kendisine doğru yönelen pitbull cinsi köpeği silahla vurdu.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 15:04
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Amerikan polisi üzerine gelen pitbullu vurdu

Amerikan polisi üzerine gelen pitbull cinsi köpeği vurdu
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ABD'de saldırgan pitbull ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.

Oda TV'de yer alan habere göre, köpeğin sahiplerini merkeze götürmek üzere gelen polislere, ihbar edilen pitbull saldırdı. Polis, anında silahına davrandı, pitbull cinsi köpeği vurdu.

New Jersey’in Monmouth ilçesinde gerçekleşen olayda, vurulan köpeğin hayatta olduğu ve veteriner tedavisine alındığı bildirildi. Saldırgan pitbull cinsi köpeğin sahipleri gözaltına alındı.

Dünyanın birçok ülkesinde pitbull cinsi köpek, saldırgan ve tehlikeli olduğu için yasak.
 

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AntiKominizm
28.10.2022 15:22
Nerde kendini sözde, 'aydın' ve 'hak savunucusu' olarak görenler ? Nerde Hayvan Hakları savunucuları ? Türkiye'de bu olay yaşansa varya siz o Polisi tefe koyar çalardınız. Klasik Sol beyin kafası.  
 
Hamit Seki
28.10.2022 15:14
ABD güvenlik karakteri bu Üzerine gelecek Karıncayı bile yok eder. Onlarda tehlikeyi etkisiz hale getirmek budur. Sonuç net.  
 
Lazo
28.10.2022 15:08
Kendini korumuş.  
 
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