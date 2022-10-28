Amerikan polisi üzerine gelen pitbull cinsi köpeği vurdu

ABD'de saldırgan pitbull ihbarını alan polis ekipleri harekete geçti.



Oda TV'de yer alan habere göre, köpeğin sahiplerini merkeze götürmek üzere gelen polislere, ihbar edilen pitbull saldırdı. Polis, anında silahına davrandı, pitbull cinsi köpeği vurdu.



New Jersey’in Monmouth ilçesinde gerçekleşen olayda, vurulan köpeğin hayatta olduğu ve veteriner tedavisine alındığı bildirildi. Saldırgan pitbull cinsi köpeğin sahipleri gözaltına alındı.



Dünyanın birçok ülkesinde pitbull cinsi köpek, saldırgan ve tehlikeli olduğu için yasak.

