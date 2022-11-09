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Pitbull cinsi köpekten otomobil üzerine çıkarak kurtuldular

İstanbul'da pitbull cinsi köpeğin kovaladığı 3 kişiden 2'si otomobil üstüne çıkarken 1 kişide kaldırımda bulunan saksıdaki ağaca çıktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba - 14:24
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Bayrampaşa'da pitbul korkusu otomobil üzerine çıkardı. Bir kişi de kaldırımdaki ağaca tırmandı

Pitbull cinsi köpekten otomobil üzerine çıkarak kurtuldular
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Pitbull korkusu iki kişiyi otomobil üzerine bir kişi de kaldırımda bulunan saksılı ağaca çıkarttı. Bayrampaşa'dak olay, gece 03.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi.

Yolda yürüyen 3 kişiyi, başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek kovaladı. Köpekten kaçan 2 kişi yol üstünde bulunan otomobillerin üzerine çıkarken, bir kişide kaldırımda bulunan saksıdaki ağaca çıktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görünrülerde, park halindeki otomobilin üzerine bekleyen kişilerin çevresinde köpeğin dolaştığı görülüyor. (DHA)

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