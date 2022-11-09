Pitbull cinsi köpekten otomobil üzerine çıkarak kurtuldular

Pitbull korkusu iki kişiyi otomobil üzerine bir kişi de kaldırımda bulunan saksılı ağaca çıkarttı. Bayrampaşa'dak olay, gece 03.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesinde meydana geldi.
Yolda yürüyen 3 kişiyi, başıboş şekilde dolaşan pitbull cinsi köpek kovaladı. Köpekten kaçan 2 kişi yol üstünde bulunan otomobillerin üzerine çıkarken, bir kişide kaldırımda bulunan saksıdaki ağaca çıktı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görünrülerde, park halindeki otomobilin üzerine bekleyen kişilerin çevresinde köpeğin dolaştığı görülüyor. (DHA)
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