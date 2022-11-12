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Pitbullu parka bırakıp kaçtı. Cezadan kaçamadı

Konya'nın Meram ilçesi Harmancık Mahallesi'ndeki Harmancık Parkı'nda, başıboş bir pitbull görenler durumu polise bildirdi.

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 18:00
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Konya'da pitbullu parka bırakıp kaçan kişiye 40 bin 860 lira para cezası kesildi

Pitbullu parka bırakıp kaçtı. Cezadan kaçamadı
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İhbar üzerine parka gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, uzun uğraşlar sonucu köpeği kıstırdıkları bir konteynerde yakaladı.

Pitbullu Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim eden polis, köpeğin sahibini bulmak için çalışma başlattı.

SAHİBİ KAMERA KAYITLARINDAN BULUNDU

Güvenlik kamera kayıtlarından köpeğin bir otomobilden indirildikten sonra parka salındığı belirlendi.

Polis ekipleri, köpeği parka bırakarak kaçan ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan M.B'yi Meram ilçesi Kovanağzı Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.

M.B'ye, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 40 bin 860 lira idari para cezası kesildi. (AA)

 

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