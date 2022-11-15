Kim Kardashian Barbi Bebek oldu

ABD'li milyarder iç giyim ve kozmetik patronu Kim Kardashian , hafta sonu Hollywood'da bir bağış etkinliğine katıldı.

Çocuklar yararına yardım toplanan davette Kardashian, tepeden tırnağa pembe bir stile büründü. Balenciaga tasarımı elbisesi ile 'Barbie modası'na uydu.

Bütün bunlar olurken, Başrolünde Margot Robbie'nin olduğu oyuncak bebek Barbie'nin uyarlaması olan film, dünyada platin sarı saç ve pembe elbiselerde patlama yarattı. Warner Bros. Pictures dün, önümüzdeki yıl vizyona girecek olan ve başrolünde Margot Robbie’nin oynadığı Barbie filminden ilk kareyi medyayla paylaştı.

Bu hafta Las Vegas'ta düzenlenen CinemaCon kapsamında filmden ilk kez bir kare paylaşan Warner Bros. Pictures, 31 yaşındaki Margot Robbie’nin ikonik Mattel bebeği Barbie rolündeki görünümünü de ilk kez göstermiş oldu. Greta Gerwig'in yönettiği Barbie filmi, Warner Bros. Pictures’ın Twitter’da yaptığı açıklamaya göre 21 Temmuz 2023'te vizyona girecek