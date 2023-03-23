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Ermeni taraftarlardan Kim Kardashıan'a bomba davet

Arsenal ve Paris Saint-Germain'in maçlarını tribünde izleyen ünlü model Kim Kardashian, iki takımın da sahadan yenilgiyle ayrılması sonrası sosyal medyada gündem olmuştu. Futbolseverler, esprili bir dille Kardashian'ın büyük takımlara uğursuz geldiği yönünde yorumlar yapmıştı. Son olarak ülkesi Ermenistan'ın taraftarları, Kardashian'a çağrıda bulunarak Türkiye maçında tribüne davet etti.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:44
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Ermenistan futbol takımı taraftarından Kim Kardashıan'a bomba davet

Ermeni taraftarlardan Kim Kardashıan'a bomba davet
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Ermenistan ile A Milli Takım'ın EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı mücadele öncesi Ermeni taraftarlar, ünlü model Kim Kardashian'a esprili bir çağrıda bulundu.

KARDASHIAN'I MAÇA DAVET ETTİLER

Kardashian, Avrupa Ligi'nde Arsenal'in Sporting'e elendiği maç ile Fransa Ligue 1'de PSG'nin Reims'e yenildiği mücadeleyi tribünden izlemişti. Kardashian'ın izlediği maçlardan iki büyük takımın da mağlubiyetle ayrılması sonrası ülkesi Ermenistan'da taraftarlar, Kardashian'ı Türkiye ile oynanacak maçı izlemeye davet etti.

İLK MAÇ 25 MART'TA

Ermeni taraftarlar, "Kara kedi" olarak tanımladıkları Kim Kardashian'ın Ermenistan-Türkiye maçına gelerek A Milli Takım'a kötü şans getirmesini esprili bir dille belirttiler. Ermenistan ile Türkiye, grubun ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki ikinci maç ise 8 Eylül 2023'te İstanbul'da oynanacak.

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