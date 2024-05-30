Eğitilmiş sinek videosu gerçek mi?

Kaynak: Haber Merkezi
Eğitilmiş sinek videosu gerçek mi?

Sosyal medyada viral olan ve bir sineğin masa üzerinde çeşitli eşyaları taşıdığı iddia edilen video, aslında bilgisayar üretimli imgeleme (CGI) ile hazırlandı. Gabriel Benício adlı video içerik üreticisi, sineğin eğitilmiş olduğu izlenimini veren videoyu dijital efektlerle yarattığını açıkladı.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan ve büyük ilgi gören "eğitilmiş sinek" videosu, izleyicilerin bir sineğin masa üzerinde çeşitli küçük eşyaları taşıdığına inanmasına yol açtı. Ancak bu video, Gabriel Benício adlı bir video içerik üreticisi tarafından bilgisayar üretimli imgeleme (CGI) kullanılarak hazırlandı. Benício, Instagram ve TikTok hesaplarında "gabrielbeniciobh" kullanıcı adıyla paylaştığı videoyu "Yerli sineğim! Çok iyi eğitilmiş!" notuyla 1 Şubat 2024'te yayınladıktan sonra yeniden gündem oldu.

Videonun viral olmasının ardından Gabriel Benício, içeriği dijital efektler kullanarak nasıl oluşturduğunu anlatan bir video yayınladı. Benício, sineğin masa üzerinde eşyaları taşıyor gibi görünmesini sağlayan özel efektlerin detaylarını paylaştı ve izleyicilere videonun gerçek olmadığını gösterdi.

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