Ses terapisi alan adamın sesindeki değişim sosyal medyada ilgi çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Ses terapisi alan adamın sesindeki değişim sosyal medyada ilgi çekti

Muhittin isimli 23 yaşındaki genç, ses terapisi alarak sesindeki değişimi sosyal medyada paylaştı. İlk seansın öncesi ve sonrası videoları arasındaki belirgin fark izleyicilerin dikkatini çekti.

İstanbul Bağcılar'da petshop işleten Muhittin isimli 23 yaşındaki bir genç, ses terapisi alarak sesindeki değişimi sosyal medyada paylaştı. Sesinden memnun olmayan genç, profesyonel yardım almaya karar verdi. Terapinin başında ve sonunda çekilen videolarını paylaşan Muhittin'in sesi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İlk video, terapi seansına girmeden önce kaydedildi ve genç adamın sesi tiz bir tondaydı. Terapinin ardından çekilen ikinci videoda ise sesinin daha tok ve derin bir hale geldiği görüldü. Bu değişim, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.

Son Haberler
Ampute edilen patisiyle arkadaşını dövmeye çalışan kedi güldürdü Video
Ampute edilen patisiyle arkadaşını dövmeye çalışan kedi güldürdü
Eğitilmiş sinek videosu gerçek mi? Video
Eğitilmiş sinek videosu gerçek mi?
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Bodrum FK tarih yazdı Spor
Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu. Bodrum FK tarih yazdı
18 yıllık sır cinayet çözüldü. Katil en yakını çıktı Gündem
18 yıllık sır cinayet çözüldü. Katil en yakını çıktı
Zeytin çok tuzlu mu oldu? İşte zeytinin acısını almanızı sağlayacak tüyo Keşfet
Zeytin çok tuzlu mu oldu? İşte zeytinin acısını almanızı sağlayacak tüyo
Çin Hindistan sınırına 14 savaş uçağı konuşlandırdı. Yeni bir savaş mı doğuyor? Gündem
Çin Hindistan sınırına 14 savaş uçağı konuşlandırdı. Yeni bir savaş mı doğuyor?
MLS tarihinin 25 yıldızı Spor
MLS tarihinin 25 yıldızı