Ses terapisi alan adamın sesindeki değişim sosyal medyada ilgi çekti

İstanbul Bağcılar'da petshop işleten Muhittin isimli 23 yaşındaki bir genç, ses terapisi alarak sesindeki değişimi sosyal medyada paylaştı. Sesinden memnun olmayan genç, profesyonel yardım almaya karar verdi. Terapinin başında ve sonunda çekilen videolarını paylaşan Muhittin'in sesi, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

İlk video, terapi seansına girmeden önce kaydedildi ve genç adamın sesi tiz bir tondaydı. Terapinin ardından çekilen ikinci videoda ise sesinin daha tok ve derin bir hale geldiği görüldü. Bu değişim, sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti ve kısa sürede geniş bir kitleye ulaştı.