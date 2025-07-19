Anadolu Efes bir transferini daha açıkladı! Fenerbahçe'de de forma giymişti...

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Anadolu Efes bir transferini daha açıkladı! Fenerbahçe'de de forma giymişti...

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes, yeni transferini açıkladı. Lacivert-beyazlılar, Şehmus Hazer'i kadrosuna kattı.

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, milli oyuncu Şehmus Hazer'i transfer etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Milli oyuncumuz Şehmus Hazer ile 1+1 sezonluk sözleşme imzaladık." denildi.

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Profesyonel kariyerine Bandırma Kırmızı'da başlayan ve Beşiktaş formasıyla kendini gösteren 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'nin ardından Bahçeşehir Koleji'nin kadrosunda yer almıştı.

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