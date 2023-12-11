Anadolu Efes Fenerbahçe derbisinin kopma anını açıkladı. Fatih Saboviç yazdı

Maç boyunca rakibinin gerisinden gelen Fenerbahçe Beko, son topu Nigel-Hayes Davis ile kullanamayınca Sinan Erdem Spor Salonu’nda mağlup oldu. Koç Erdem Can ve öğrencileri, sakatlıklar ve dar rotasyona rağmen salondan galip ayrılmayı başardı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında zirvede birbirinin en yakın takipçilerden olan Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşılaştı.

Zorlu mücadeleye iki takım da yüksek tempolu bir giriş yaptı. Oyunun başında Fenerbahçe pota altında Motley ve Hayis-Davis ile boyalı alandan rakibinin dengesini bozdu. Çok sayıda eksik yıldızı bulunan Efes ise dış atışlara yönelmek durumunda kaldı. İlk 5 dakika kafa kafaya, sürekli skorun eşitlenerek yürüdüğü bir dönem oldu.

İKİ TAKIM DA FAST BREAK KOVALADI

Birinci çeyrekte bitime 3 dakika kala konuk ekibin 16-13’lük üstünlüğü vardı. Birbirine geri planda çok alan bırakmayan iki takım, bu şartlara rağmen sık sık, “koş, koş, at” hücumları ile fast break kovaladı.

Rakibine oranla görece daha fazla top kaybı yapan Fenerbahçe Beko, buna rağmen Efes’in bitiriciliği belli bir seviyenin üzerine çıkamayınca oyunun genel akışında üstünlük kurdu.

DIŞ ATIŞLAR KADERİ BELİRLİYOR

Efes’te; Bryant, Beaubois, Pleiss, Zizic, Clyburn, Willis ve Erkan Yılmaz sakattı. Bu isimlerin yokluğunda EuroLeague maçlarında takımın rotasyonunu başarılı bir düzeyde idare eden koç Erdem Can, yeni yüzleri kullanma eğiliminde kaldı.

Efes’in ilk periyottaki dış atışlarına sonlara doğru cevap vermeyi başaran Kanarya yine de çeyrek sonu bench’e 24-21 geride girdi. Ev sahibinde Thompson 8 sayıyla oyunun en iyisiydi. Kanarya’da ise Motley ve Biberovic 6’şar sayı kaydetti.

ITOUDIS VE BAZI TERCİHLERİ…

Koç Itoudis’in bazı oyun içi tercihlerini anlamak mümkün olmayabiliyor. İşleyen düzene ket vurur gibi eli ısınanı kenara çekebiliyor. Diğer yanda Erdem Can; Bryant, Beaubois, Pleiss, Zizic, Clyburn, Willis ve Erkan’ın olmadığı maçta birkaç maçtır oturttuğu rotasyonu sürdürüp sonuca gidiyor.

EV SAHİBİ AFFETMİYOR…

Efes dışarıya yönlendirilen şutlarda yüksek yüzdeli isabet bulmaya devam ettiği sürece Fenerbahçe Beko’nun işinin bu maçta zor olduğu aşikârdı. Fenerbahçe boyalı alandan bitirmeye çalışsa da; Melih ve diğer figürlerin yakaladığı boş dış şutları bitirememek çok ciddi probleme dönüştü.

İkinci çeyrekte Efes hızlı oyunuyla 8-0 seri yaptı ve iki dakikayı 32-21’le üstün geçti.

Sarı lacivertli ekibin periyotun hemen başında 4 faul hakkı doldu. Larkin’in elinin ısınması, Efes için iyiye işaretti.

MOMENTUM EV SAHİBİNDE KALDI

Çeyrek ortasında Fenerbahçe Beko bir ara farkı 7 sayıya indirdi ancak Anadolu Efes, yıldızı Erten Gazi’nin skorer oyunuyla farkın erimesini önlemeye çalıştı. Bitime 3 dakika kala farkı eriten Itoudis’in öğrencileri, hızlı hücumlara engel olamadı. Hâl böyle olunca Efes momentumu yeniden eline aldı ve soyunma odasına da üstün girdi: 49-44.

EFES YENİ BİR ‘TAKIM DOĞURDU’

Efes sakatlıklar sonrası ‘takım içinden takım doğurdu’ doğru rotasyonla… Fenerbahçe açısından belki ikinci yarıda avantaj olabilecek durum eksik olmamak ve ‘yorulmamak’ olabilir.

Ama ilk devre itibariyle Efes çok daha konsantrasyonu yakalamış ve momentumu almış gözüktü. Üçüncü çeyrekte arkasına aldığı rüzgârı iyi taşıyan ev sahibi, Erten Gazi’nin efektif oyunuyla 5.5 dakika geçilirken skoru 63-53 yaptı. Fenerbahçe her ne kadar maça ortak olmak istese de taraftarının da desteğini arkasına alan Efes son 10 dakikaya 69-59 galip girdi.

MELİH TUNCA BÜYÜK BİR POTANSİYEL…

Ercan Osmani, Erten Gazi gibi yıldızlarının da desteğini alan Anadolu Efes, dördüncü çeyrekte dışarıdan çok etkili oldu. Takımın 2005 doğumlu genç yıldızı Melih Tunca, yıllardır profesyonel düzeyde oynayan bir oyuncu gibiydi. Fiziksel gelişimi sürdüğü sürece ileride çok iyi yerlere gelecektir.

Karşılaşmada bitime 7 dakika kala Fenerbahçe skoru 72-68’e kadar eritse de Efes yeniden ivme yakalama mücadelesine girişti.

4 DAKİKA KALA FARK 1’E KADAR İNDİ

Bitime 4.5 dakika kala skor 77-73 Anadolu Efes lehineydi. Nigel-Hayes Davis’in üçlüğüyle 4 dakika kala Fenerbahçe farkı 1’e indirdi: 77-76.

Tabelada 2:50 yazarken Ercan Osmani’nin smacı salondaki havayı yeniden Efes lehine estirmeye başladı. Fenerbahçe’nin üst üste isabet bulamadığı hücumlar ve top kayıplarına, Efes’in de 8 saniye ihlali eklendi. Bitime 1:44 kala ev sahibi 79-76 öndeydi. Wilbekin’in serbest atışlarıyla skor 79-78 oldu.

SON TOPTA KOPAN MAÇ…

Büyük bir heyecan tufanına sahne olan son anlarda Fenerbahçe Beko net hücumlarda isabet bulamadı. Sarı lacivertliler, son top Nigel-Hayes Davis’e kalmasına rağmen isabet bulamadı ve salondan 81-80’lik skorla mağlup ayrıldı.