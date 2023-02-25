Anason bitkisi cinsel isteksizliğe iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Anason bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Anason diğer ismiyle anis bitkisinin cinsel arzuları artırarak cinsel isteksizliğe iyi geldiğinin altı çizildi.

CİNSEL İSTEKSİZLİK NEDİR?

Kadın ya da erkeğin cinsel hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için kişi, psikolojik ve fizyolojik açıdan sağlıklı olmalıdır. Bazı dönemlerde, kişinin aklına cinsel açıdan hiçbir şey gelmemesi ya da cinsel isteksizlik duyması normal karşılansa da bu isteksizlik, 6 ay ve daha fazla zaman boyunca devam ederse mutlaka tedavi edilmelidir. Cinsel isteksizlik, kadın ya da erkeğin cinsel ilişkiye girme isteğinde azalma olarak da tanımlanır. Cinsel isteksizlik, kişinin cinsel olarak uyarılması durumunda da değişiklik göstermez. Ya da farklı bir deyişle kişi, cinsel açıdan uyarılsa bile isteksizdir. Ayrıca fiziksel ve psikolojik yorgunluğun yanı sıra yaşam kalitesindeki değişimler de cinsel istekte değişimlere neden olur.

ANASON BİTKİSİ NEDİR?

Vatanı Asya'dır. Maydanozgillerden; yarım metre kadar yükseklikte bir bitkidir. Yaprakları yuvarlak ve böbrek eklindedir. Çiçekleri beyazdır; meyveleri küçüktür.

Meyvelerinde "Anethol" vardır. Kokucu ve yakıcı lezzettedir. Temmuz ve ağustos aylarında toplanır.

ANASON BİTKİSİNİN ZARARI VAR MI?

Fazla miktarda kullanıldığı zaman uyuşukluk verir. Aybaş kanamalarının düzenli olmasını sağlar. Ancak Aybaşı kanamaları ve hamilelik döneminde kullanılmaması önerildi.