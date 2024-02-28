Anayasa Mahkemesi CİMER kararnamesini de kısmen iptal etti. Karar Resmi Gazete’de

Kaynak: Gazete Duvar
Anayasa Mahkemesi CİMER kararnamesini de kısmen iptal etti. Karar Resmi Gazete’de
Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kararnamesinde yer alan 37 düzenleme arasında CİMER'in usul ve esaslarının belirlenmesi de yer aldı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Cumhurbaşkanlığı ile bakanlıkların teşkilatlarını düzenleyen ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk düzenlemesi olan 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne ilişkin 37 ayrı iptal kararına imza attı.

Dönemin CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay ve Engin Özkoç ile 131 milletvekilinin açtığı iptal davasında 18 Ocak 2024 tarihinde oybirliğiyle karara varıldı.

CİMER KARARNAMESİ DE KISMEN İPTAL EDİLDİ

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre iptal kararları arasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nin (CİMER) usul ve esaslarının belirlenmesine ilişkin olan 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin 3. fıkrası da yer aldı.

Söz konusu fıkra; yurttaşların talep ve şikayetlerini iletmesi amacıyla kurulan CİMER'in usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı'nca çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenemeyeceği gerekçesiyle iptal edildi.

Karar, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

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