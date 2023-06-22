Anayasa mı kaldı derseniz, gerçekten haklısınız derim.

Türkiye Cumhuriyeti devletinde vatani görevini yapmak için gidilen asker kışlası için “Peygamber Ocağı” ifadesi kullanılır…

Bu ocağın neferi her asker Mehmetçik yani küçük Muhammed demektir.

1926'da başlayıp liselerde okutulan bir ders vardı:

Milli güvenlik…

Resmi üniformalı subaylar öğretmen olarak derse girerler ve genç dimağlara ülkemizin milli güvenliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ders kitaplarında özetle şu başlıklar yer alırdı:

Milli Güvenlik Bilgisi Dersinin konuları özetle şunlardı:

Türk Gençliğinin Atatürkçü görüş ve düşünce doğrultusunda yetişmesine katkıda bulunmak,

Milli stratejimizi, milli hedeflerimizi ve milli menfaatlerimizi bilmek ve bunlara karşı olan unsurlarla mücadele etmesini kavramak,

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tanıtmak.

Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumunu kavratmak,

Ormanlarımızın Korunması

Koruyucu ve Kurtarıcı Sivil Savunma

Türk Savunma Sanayinin Genel Politikası

Türk Savunma Sanayii Ürünleri

TAI-ASELSAN ve ROKETSAN Kuruluşlarının amaçları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güçlendirme Vakfı ile Mehmetçik Vakfının Görevleri

Türk Hava Kurumunun Görev ve İşlevi,

Milli Güvenlik Nedir?

Milli Strateji Nedir?

Milli Strateji Unsurları Nelerdir?

Milli Güç Unsurları

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizdeki görev ve işlevi

Koruma ve Kollama Görevi

Huzur ve Güvenliği Sağlama Görevi

Meslek Kazandırma İşlevi

Doğal Afetlerde Halka Yardım

Okuma Yazma Kursları

Sağlık Hizmetleri

Ülkeyi Tanıma ve Tanıtma

Savunma Sanayii

Türk Tarihinde Milli Birlik ve Beraberlik

Türkiye" nin Konumu

Jeopolitik Konum

Jeostratejik Konum

Anadolu Üzerine Oynanan Oyunlar

Cumhuriyet Öncesi Dönemi

Cumhuriyet Dönemi

Bölücülük Faaliyetleri

Yıkıcı Faaliyetler ve Amacı

İrticai Faaliyetler Amacı

Kıbrıs Barış Harekatı

Türkiye’nin Üye Olduğu İttifaklar

Barış, Seferberlik ve Savaş Hali

Emniyet teşkilatı ve görevleri…

Değerli okurlarım,

Tam 86 yıl devam eden Milli Güvenlik dersi 2012 yılında AKP iktidarı tarafından kaldırıldı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Güvenlik dersinin kaldırılma amacını şöyle anlattı:

”Hiçbir ülkede milli güvenlik dersi gibi bir ders yok. Sadece Polonya’da savunma eğitimi ismiyle bir ders bulunuyor. Hiçbir ülkede askerlerin derse girdiği bir uygulama yok. Bu yönleriyle de AB bizi çok eleştiriyordu. Doğrusu biz de değişen dünyaya bu vesileyle ayak uydurmuş oluyoruz.”

Sanki Avrupa Birliğinin tüm dediklerini yaptılar da tam üyelik önündeki tek engel Milli Güvenlik dersi kalmıştı.

Milli Güvenlik Dersi kalktı ve subayların yerine okullara imamlar atanıyor…

AKP iktidarı Türkiye’yi nereden nereye götürüyor?

Değerli okurlarım,

Son yıllarda Kuran Kursu mezunu erkek öğrenciler beyaz sarık ve cüppe, kız öğrenciler siyah veya beyaz başörtüsü pardösü ile sokak ve caddelerde yürütülerek “İcazet” törenine götürülüyorlar.

Diyanet İşleri Başkanı, müftüler, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri ve siyasetçiler de icazet belgesi verilme törenine katılıyorlar.

Ne muhalefet ne de medya bu gösterilere tepki göstermiyor.

İcazet gösterileri; dini siyasete alet etmektir, din duyguları sömürmektir.

Anayasanın laiklik ilkesini göz göre göre çiğnenmektir.

Anayasa mı kaldı derseniz, gerçekten haklısınız derim.