Orhan UĞUROĞLU
Anayasa mı kaldı derseniz gerçekten haklısınız derim
Türkiye Cumhuriyeti devletinde vatani görevini yapmak için gidilen asker kışlası için “Peygamber Ocağı” ifadesi kullanılır…
Bu ocağın neferi her asker Mehmetçik yani küçük Muhammed demektir.
1926'da başlayıp liselerde okutulan bir ders vardı:
Milli güvenlik…
Resmi üniformalı subaylar öğretmen olarak derse girerler ve genç dimağlara ülkemizin milli güvenliği konusunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan ders kitaplarında özetle şu başlıklar yer alırdı:
Milli Güvenlik Bilgisi Dersinin konuları özetle şunlardı:
Türk Gençliğinin Atatürkçü görüş ve düşünce doğrultusunda yetişmesine katkıda bulunmak,
Milli stratejimizi, milli hedeflerimizi ve milli menfaatlerimizi bilmek ve bunlara karşı olan unsurlarla mücadele etmesini kavramak,
Türk Silahlı Kuvvetleri’ni tanıtmak.
Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumunu kavratmak,
Ormanlarımızın Korunması
Koruyucu ve Kurtarıcı Sivil Savunma
Türk Savunma Sanayinin Genel Politikası
Türk Savunma Sanayii Ürünleri
TAI-ASELSAN ve ROKETSAN Kuruluşlarının amaçları
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Güçlendirme Vakfı ile Mehmetçik Vakfının Görevleri
Türk Hava Kurumunun Görev ve İşlevi,
Milli Güvenlik Nedir?
Milli Strateji Nedir?
Milli Strateji Unsurları Nelerdir?
Milli Güç Unsurları
Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkemizdeki görev ve işlevi
Koruma ve Kollama Görevi
Huzur ve Güvenliği Sağlama Görevi
Meslek Kazandırma İşlevi
Doğal Afetlerde Halka Yardım
Okuma Yazma Kursları
Sağlık Hizmetleri
Ülkeyi Tanıma ve Tanıtma
Savunma Sanayii
Türk Tarihinde Milli Birlik ve Beraberlik
Türkiye" nin Konumu
Jeopolitik Konum
Jeostratejik Konum
Anadolu Üzerine Oynanan Oyunlar
Cumhuriyet Öncesi Dönemi
Cumhuriyet Dönemi
Bölücülük Faaliyetleri
Yıkıcı Faaliyetler ve Amacı
İrticai Faaliyetler Amacı
Kıbrıs Barış Harekatı
Türkiye’nin Üye Olduğu İttifaklar
Barış, Seferberlik ve Savaş Hali
Emniyet teşkilatı ve görevleri…
Değerli okurlarım,
Tam 86 yıl devam eden Milli Güvenlik dersi 2012 yılında AKP iktidarı tarafından kaldırıldı.
Dönemin Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Güvenlik dersinin kaldırılma amacını şöyle anlattı:
”Hiçbir ülkede milli güvenlik dersi gibi bir ders yok. Sadece Polonya’da savunma eğitimi ismiyle bir ders bulunuyor. Hiçbir ülkede askerlerin derse girdiği bir uygulama yok. Bu yönleriyle de AB bizi çok eleştiriyordu. Doğrusu biz de değişen dünyaya bu vesileyle ayak uydurmuş oluyoruz.”
Sanki Avrupa Birliğinin tüm dediklerini yaptılar da tam üyelik önündeki tek engel Milli Güvenlik dersi kalmıştı.
Milli Güvenlik Dersi kalktı ve subayların yerine okullara imamlar atanıyor…
AKP iktidarı Türkiye’yi nereden nereye götürüyor?
Değerli okurlarım,
Son yıllarda Kuran Kursu mezunu erkek öğrenciler beyaz sarık ve cüppe, kız öğrenciler siyah veya beyaz başörtüsü pardösü ile sokak ve caddelerde yürütülerek “İcazet” törenine götürülüyorlar.
Diyanet İşleri Başkanı, müftüler, valiler, kaymakamlar, emniyet müdürleri ve siyasetçiler de icazet belgesi verilme törenine katılıyorlar.
Ne muhalefet ne de medya bu gösterilere tepki göstermiyor.
İcazet gösterileri; dini siyasete alet etmektir, din duyguları sömürmektir.
Anayasanın laiklik ilkesini göz göre göre çiğnenmektir.
Anayasa mı kaldı derseniz, gerçekten haklısınız derim.
YUSUF