Ancelotti'den Arda Güler açıklaması. Türkiye'ye seslendi

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Ancelotti'den Arda Güler açıklaması. Türkiye'ye seslendi
Real Madrid’in teknik patronu Carlo Ancelotti, Arda’nın Türkiye’nin desteğini arkasında hissettiğini ancak bu durumun onda baskı oluşturduğunu söyledi.

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti yarın Getafe ile oynayacakları La Liga erteleme maçı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
İtalyan hoca, Arda Güler hakkında sorulan bir soruya şu yanıtı verdi:
“Güzel bir gelişim gösteriyor. Her gün fiziksel olarak daha iyiye gidiyor ve İspanya futbolunun tempolu oyununa uyum sağlıyor. Ama dediğim gibi, sabırlı olmalıyız. Arda üzerinde baskı olduğunu biliyorum çünkü Türkiye’nin tamamı onun arkasında. Herkes onu Real Madrid’de oynarken izlemek istiyor. Ama bu çocuk daha 18 yaşında. Sırası gelecek.”
Arda Güler bugüne kadar sadece Kral Kupası’nda ilk 11 başlayarak 59 dakika sahada kaldı, Atletico Madrid ile oynanan Süper Kupa yarı finali ve son deplasman maçı olan Las Palmas karşılaşmasında ise oyuna sonradan dahil oldu.

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