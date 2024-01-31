Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gerçeğini Fatih Saboviç açıkladı. Takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti

Fatih Saboviç
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş gerçeğini Fatih Saboviç açıkladı. Takımdan ayrılmak istediği iddia edilmişti
Birkaç gündür Fenerbahçe yönetimine ‘talep gelmesi hâlinde takımdan ayrılabileceği’ yönünde haber gönderdiği konuşulan Mert Hakan Yandaş’la alakalı bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.

YENİÇAĞ SPOR ÖZEL

Fenerbahçe’ye saha dışında büyük katkılar veren kaptanlardan Mert Hakan Yandaş’ın takımdan ayrılmak istediği öne sürüldü.

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‘Talep gelmesi hâlinde takımdan ayrılabileceği’ yönünde bilgiler yer alan Mert Hakan’ın böyle bir hamlede bulunmadığı ve kendisine zaten hâli hazırda çok fazla talep geldiği belirtildi.

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Süper Lig’de üst sıralara oynayan takımların listesine giren Mert Hakan’ın, saha dışındaki liderliği ile 3 kulvarda birden ilerlenen bu sezonda takımdan ayrılmak gibi bir düşüncesi olmadığı ifade edildi.

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