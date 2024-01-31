Fenerbahçe'den transfer rekoru. Rakiplerini solladılar

Ökkeş Bölükbaşı
Fenerbahçe'den transfer rekoru. Rakiplerini solladılar
Son 5 sezonda pek çok oyuncusundan kar eden Fenerbahçe transfer rekoru kırdı

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın son 5 sezondaki futbolcu satışlarından kazandığı rakamlara bakıldığında sarı lacivertlilerin rekor satışa ulaştığı görüldü.

Üç büyük takımın son 5 sezondaki futbolcu satışları baz alındığında; Fenerbahçe rakiplerine fark etti.

Kanarya, 2019-2020 sezonundan başlayarak 2023-2024 devre arasına kadarki süreçte futbolcu satışlarından 136.6 milyon Euro elde etti.

Galatasaray için aynı rakam 76.3 milyon Euro olurken, iki takımı 14.4 milyon Euro ile Beşiktaş takip etti.

İlgili Haberler
Hull City Abdülkadir Ömür ile anlaştı. Acun ılıcalı'nın Trabzonspor'a ödeyeceği para ortaya çıktı
Hull City Abdülkadir Ömür ile anlaştı. Acun ılıcalı'nın Trabzonspor'a ödeyeceği para ortaya çıktı
Galatasaray'a UEFA'dan müjde. Resmen açıklandı
Galatasaray ayrılığı resmen açıkladı
Altay Bayındır'a ilk maçı sonrası şok. Erik Ten Hag kötü haberi verdi
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması. Türkiye'ye seslendi
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması. Türkiye'ye seslendi
Fatih Terim ilk kez konuştu. Eleştirilere kulak asmadı
Trabzonspor'dan Enis Destan kararı
Trabzonspor'dan Enis Destan kararı
Adana Demirspor'da sürpriz ayrılık. Son maça ilk 11'de çıkmıştı gitti
Son Haberler
ABD’de proje inşa eden yerli şirket bölgenin avantajlarını anlattı Gündem
ABD’de proje inşa eden yerli şirket bölgenin avantajlarını anlattı
Hull City Abdülkadir Ömür ile anlaştı. Acun ılıcalı'nın Trabzonspor'a ödeyeceği para ortaya çıktı Spor
Hull City Abdülkadir Ömür ile anlaştı. Acun ılıcalı'nın Trabzonspor'a ödeyeceği para ortaya çıktı
Profesyonel koç: “Zamanı etkin kullanmak yaşam kalitesini artırıyor” Gündem
Profesyonel koç: “Zamanı etkin kullanmak yaşam kalitesini artırıyor”
Küresel kripto borsası yeni inscripton token standardını destekleyen ilk platform olacağını duyurdu Gündem
Küresel kripto borsası yeni inscripton token standardını destekleyen ilk platform olacağını duyurdu
Starbucks’tan kış mevsimine özel yenilikçi bir tat: Almond Biscotti Oat Latte Gündem
Starbucks’tan kış mevsimine özel yenilikçi bir tat: Almond Biscotti Oat Latte
Şimdiye kadarki virüsleri unutun! Ya öldürüyor ya da kişiliği değiştiriyor Sağlık
Şimdiye kadarki virüsleri unutun! Ya öldürüyor ya da kişiliği değiştiriyor
Galatasaray'a UEFA'dan müjde. Resmen açıklandı Spor
Galatasaray'a UEFA'dan müjde. Resmen açıklandı