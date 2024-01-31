Fenerbahçe'den transfer rekoru. Rakiplerini solladılar

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın son 5 sezondaki futbolcu satışlarından kazandığı rakamlara bakıldığında sarı lacivertlilerin rekor satışa ulaştığı görüldü.

Üç büyük takımın son 5 sezondaki futbolcu satışları baz alındığında; Fenerbahçe rakiplerine fark etti.

Kanarya, 2019-2020 sezonundan başlayarak 2023-2024 devre arasına kadarki süreçte futbolcu satışlarından 136.6 milyon Euro elde etti.

Galatasaray için aynı rakam 76.3 milyon Euro olurken, iki takımı 14.4 milyon Euro ile Beşiktaş takip etti.