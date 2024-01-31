Hull City Abdülkadir Ömür ile anlaştı. Acun Ilıcalı'nın Trabzonspor'a ödeyeceği para ortaya çıktı

Naim Arıoğlu
Hull City Abdülkadir Ömür ile anlaştı. Acun Ilıcalı'nın Trabzonspor'a ödeyeceği para ortaya çıktı
Sağlık testleri sonrası Abdülkadir Ömür'ü resmen kadrosuna katacak olan Hull City ile Trabzonspor arasındaki anlaşmanın detayları belli oldu.

Trabzonsporla kadro dışı kaldıktan sonra takımdan ayrılmaya karar veren Abdülkadir Ömür Avun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City’e transfer oluyor.

Şu anda İngiltere’de bulunan milli yıldız sağlık kontrolünden geçtikten sonra Championship ekibine imzayı atacak.

Hull City ve bordo-mavililer arasında yapılan anlaşma doğrultusunda Acun Ilıcalı 2.5 milyon Euro zorunlu satın alma bedeli 3 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 50 pay ödeyecek.

Oyuncunun sonradan Süper Lig’e dönmesi hususunda ise özel bir madde bulunmuyor.

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