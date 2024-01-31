Dursun Özbek'ten transfer açıklaması. Kerem'e yapılan protesto hakkında da konuştu

Transferler ile ilgili konuşan Dursun Özbek, "Transfer konusunda... Bugün Florya'daydım. Çok güzel bir ekibimiz var. Galatasaray için en iyisini yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

KEREM'E YAPILAN PROTESTO

Galatasaray taraftarının Kerem'e yaptığı protestoyla ile ilgili görüşlerini dile getiren Özbek, "Kerem Aktürkoğlu bizim kaptanımız. Bu tür hareketlerle oyuncumuzun performansını etkileyecek şeyler yapmamalı taraftarlarımız, rica ediyorum. Kerem bizim geleceğimiz, çok önemli oyuncularımızdan birisi." dedi.

''FFP ÇERÇEVESİNDE BUNA İHTİYACIMIZ VARDI''

Sacha Boey'in Bayern Münih'e transferini değerlendiren Özbek, "Sacha Boey transferinde birçok ismin emeği var. Hepsine büyük teşekkür gönderiyorum. Şampiyonlukta büyük rolü olan bir oyuncumuz. Bu sene de Bayern Münih gibi büyük bir kulübe gitti, onunla gurur duymalıyız. Erden Timur ile birlikte sabah 4'lere kadar çalıştık. FFP çerçevesinde buna ihtiyacımız vardı. FFP'ye dikkat etmemiz gerekiyor, her zaman Demokles'in kılıcı gibi tepemizde duruyor. Bu satış, Galatasaray için önemliydi." şeklinde konuştu.

''OYUNCULARIMIZA TEKLİFLER VAR''

Son olarak Galatasaraylı futbolculara teklifler geldiğini belirten Dursun Özbek, "Bazı oyuncularımıza teklifler var ama istediğimiz fiyatlar konusunda görüşmeler sürüyor. Şu an bitmiş bir şey yok. Galatasaray, Avrupa'da büyük başarılar elde etmiş bir kulüp. Bu sene de benzer başarılara ulaşacaktır. Sparta Prag'ı sabırsızlıkla bekliyoruz." sözleriyle konuşmasını tamamladı.