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Andızotu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor

Andızotu diğer ismiyle atgözü bitkisinin karaciğer hastalıklarını tedavi ettiği vurgulandı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:30
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Andızotu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor

Andızotu bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan andızotu  bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Andızotu diğer ismiyle atgözü bitkisi karaciğer hastalıklarına iyi geldiği vurgulandı.

KARACİĞER HASTALIKLARI NEDİR?

Karaciğer hastalıkları vücutta pek çok sistemin işleyişini ciddi oranda etkileyen önemli sağlık problemlerindendir. Protein ve yağ sentezlenmesi, karbonhidrat ve yağ depolanması, safra ve üre yapımı, ilaç veya diğer maddelerin vücuttan uzaklaştırılması ve hormon metabolizması gibi önemli fonksiyonları bulunan karaciğer, vücudun en büyük organı olmakla birlikte bir salgı bezidir. Dolayısıyla pek çok sistem üzerinde önemli etkileri bulunan bu organın işleyişini bozan herhangi bir hastalık, diğer vücut sistemlerinin işleyişinde de ciddi aksaklıklara yol açabilir. Başlangıç evresinde teşhis edilip doğru tedavi girişimleri ile kontrol altına alınmayan hastalık durumunda kişinin genel vücut fonksiyonları hızla bozulur ve ilerleyen evrede yaşamı tehdit eden sağlık problemleri meydana gelir. Dolayısıyla karaciğerle ilgili hastalıklar ve bu hastalıkların belirtileri hakkında bilgi sahibi olmak özellikle karaciğer hastalıkları açısından riskli grupta yer alan kişiler için son derece önemlidir.

KARACİĞER HASTALIKLARI NELERDİR?

-Hepatit

-Akut Karaciğer Yetmezliği

-Kronik Karaciğer Hastalığı

-Karaciğer Kistleri

-Karaciğer Enfeksiyonları

-Karaciğer Tümörleri

ANDIZOTU BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden; nemli yerlerde yetişen, 1 metre kadar sapı olan, bir çeşit ottur. Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlaktır. Çiçekleri sarı renkte olup, acı ve kokuludur. Kökü kalındır. Meyveleri küçük fıstık kozalağına benzer.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar.

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