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Andızotu bitkisi nefes darlığına iyi geliyor

Andızotu diğer ismiyle atgözü bitkisinin nefes darlığına iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 09:39
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Andızotu bitkisi nefes darlığına iyi geliyor

Andızotu bitkisi nefes darlığına iyi geliyor
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İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan andızotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Andızotu bitkisi nefes darlığını giderdiğinin altı çizildi.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen bu durum, kişinin soluk alıp verişini hissetmesi ve bu eylemi yaparken güçlük hissetmesi ile karakterizedir. Bazı durumlarda akciğere bağlı olarak gelişen nefes darlığı, kalp problemlerine ya da tamamen psikolojik nedenlere bağlı olarak da görülebilir. Bu yüzden nefes darlığı, akciğere bağlı sebepler ve akciğer dışı sebepler olarak iki ayrı statüde değerlendirilir.

ANDIZOTU BİTKİSİ NEDİR?

Bileşikgillerden; nemli yerlerde yetişen, 1 metre kadar sapı olan, bir çeşit ottur. Yaprakları büyük, yumuşak ve yuvarlaktır. Çiçekleri sarı renkte olup, acı ve kokuludur. Kökü kalındır. Meyveleri küçük fıstık kozalağına benzer.

ZARARI VAR MI?

Fazla kullanıldığı zaman mide bulantısı yapar.

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