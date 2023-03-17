Android 14 güncellemesi alamayacak telefonlar belli oldu

Samsung ve Galaxy telefonlar Android 14 güncellemesi alacak. Ancak bazı telefonlar güncelleme alamayacak. Samsung, Android 14 güncelleme takvimini paylaşmadı.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, listedeki Samsung cihazları Android 14 ve One UI 6.0’ı almayacak ancak bir süre güvenli yamalarını almaya devam edecek. One UI 6.0 güncellemesinin ne zaman geleceği resmî olarak belli olmasa da, tahminen 2023’ün sonlarına doğru, başta Galaxy S23 serisi ve katlanan modeller olmak üzere belli Galaxy telefonlar güncelemeyi alacaktır.

İŞTE ANDROİD 14 ALMAYACAK TELEFON VE TABLETLER:

Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20, Galaxy S20 Plus, Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z Fold 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+