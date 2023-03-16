SMS’lerin sonundaki ‘B001’ kodlar ne anlama geliyor

Bazı kurum ve kuruluşlar, hem maliyet hem de mesajın iletilmesinin garantili olması sebebiyle SMS’lerle iletişim kurmayı tercih eder. Ancak bu iletişim çabaları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından denetim altında tutulur. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun belirlediği kurallardan birisi de B001 ile başlayan kodlardır.

WebTekno'da yer alan bilgilere göre bu kodların kullanımı yasal zorunluluk olarak tanımlanır. Bu kodlar, en basit tabirle SMS’lerin hangi operatör ya da servis sağlayıcısı tarafından size gönderildiğini ifade edilir. B001’den başlıyor ve B999’da son bulan bu kodların tamamı kullanımı kullanımda değil.

B001 İLE BAŞLAYAN KODLAR NE ANLAMA GELİR?

O kodlardan bazı şu şekilde:

B001: TT MOBİL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

B002: TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

B003: VODAFONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

B005: FİXNET TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

B011: ANDROMEDA TV DİJİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

B012: DORUK İLETİŞİM VE OTOMASYON SAN. VE TİC. AŞ

B013: SENA HABERLEŞME BİLİŞİM VE İNTERNET HİZMETLERİ TİC. VE SAN. AŞ

B014: NETBONE TELEKOMÜNİKASYON ANONİM ŞİRKETİ

B015: İŞ NET ELEKTRONİK BİLGİ ÜRETİM DAĞITIM TİC. VE İLETİŞİM HİZ. AŞ

B016: VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

B017: MİLLENİCOM TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ AŞ

B018: SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

B019: TTNET ANONİM ŞİRKETİ

B020: TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

B021: NETGSM İLETİŞİM VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AŞ