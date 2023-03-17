Samsung telefon modelinde güvenlik açığı ortaya çıktı. İşte o telefonlar

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, “Project Zero” tarafından yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Samsung modem kaynaklı ortaya çıkan açık; Samsung, Vivo ve Pixel'e ait pekçok telefon modelini etkiledi.
Hackerlar ortaya çıkan açığı kullanarak eğer telefon numaranızı öğrenirse telefonunuza uzaktan erişim sağlayabiliyor.
Bu erişim sayesinde hackerların cihazlarda bulunan bilgileri eline geçebiliyor.
Güvenlik açığından etkilenen cihazların tam listesi ise şöyle:
Google Pixel 6
Google Pixel 7
Samsung Galaxy S22
Samsung Galaxy M33
Samsung Galaxy M12
Samsung Galaxy M13
Samsung Galaxy A71
Samsung Galaxy A53
Samsung Galaxy A33
Samsung Galaxy A21
Samsung Galaxy A13
Samsung Galaxy A12
Samsung Galaxy A04
Samsung Galaxy A53
Vivo S16
Vivo S15
Vivo S6
Vivo X70
Vivo X60
Vivo X30
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