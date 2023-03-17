Samsung telefon modelinde güvenlik açığı ortaya çıktı. İşte o telefonlar

Cumhuriyet’te yer alan bilgilere göre, “Project Zero” tarafından yeni bir güvenlik açığı keşfedildi. Samsung modem kaynaklı ortaya çıkan açık; Samsung, Vivo ve Pixel'e ait pekçok telefon modelini etkiledi.

Hackerlar ortaya çıkan açığı kullanarak eğer telefon numaranızı öğrenirse telefonunuza uzaktan erişim sağlayabiliyor.

Bu erişim sayesinde hackerların cihazlarda bulunan bilgileri eline geçebiliyor.

Güvenlik açığından etkilenen cihazların tam listesi ise şöyle:

Google Pixel 6

Google Pixel 7

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy M33

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M13

Samsung Galaxy A71

Samsung Galaxy A53

Samsung Galaxy A33

Samsung Galaxy A21

Samsung Galaxy A13

Samsung Galaxy A12

Samsung Galaxy A04

Samsung Galaxy A53

Vivo S16

Vivo S15

Vivo S6

Vivo X70

Vivo X60

Vivo X30

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