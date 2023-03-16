Telefon kulaklığı algılamıyorsa ne yapmak gerekir. İşte yöntemler

Kulaklığın akıllı telefona bağlanamaması sorunu bir çok kullanıcı tarafından şikayet edilen bir sorun olarak karşımıza çıkar.

Aslında kolay birkaç yöntemi olan bu sorun kullanıcıların canını sıkar. Bazen iki cihazı birbirine bağlama konusu çok önemli konularda işe yarar ama bağlantısızlık sebebiyle kullanıcının işi görülemez.

Peki bu sorunun çözümü nedir? İşte o yöntemler...

Kulaklığın çalıştığından emin olun.

Akıllı telefonu kapatıp açın.

Bluetooth bağlantılarını kontrol edin.

Kulaklık girişini dikkatli şekilde temizleyin.

Akıllı telefonu sıfırlayın.

KULAKLIĞIN ÇALIŞTIĞINDAN EMİN OLUN

Kulaklığın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek gerekir. Kulaklıkta meydana gelen herhangi bir problem, telefonun kulaklığı görmemesine yol açabilir.

AKILLI TELEFONU KAPATIP AÇIN

Bu yöntem her ne kadar çok basit olsa da bazı yazılımsal sorunların düzelmesine yardımcı olabiliyor. Cihazın yan tarafında bulunan güç butonuna bir süre basılı tutarak telefonu kapatın. Telefon kapandıktan sonra tekrar açın.

BLUETOOTH BAĞLANTILARINI KONTROL EDİN

Kablosuz kulaklığın farklı bir cihaza bağlı olması durumunda yeni bağlantıda problem yaşanabilir. Bu sebepten ötürü bluetooth bağlantılarını kontrol edin ve kulaklığın farklı bir cihaza bağlı olmadığından emin olun.

KULAKLIK GİRİŞİNİ DİKKATLİ ŞEKİLDE TEMİZLEYİN

Zaman içerisinde kulaklık girişine toz ve kir birikmesidir. Bu nedenle girişi temizlemeyi denenebilir. Ancak bunu yaparken çok dikkatli olmak gerekir.

Akıllı Telefonu Sıfırlayın

Cihazı yedekleyin.

Telefonun ayarlarına girin.

Sistem kategorisini açın.

Sıfırlama bölümünü görüntüleyin.

Telefonu sıfırlayın.