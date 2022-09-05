Android cihazlarda yeni tehlike: İki uygulamada yeni trojan keşfedildi

Google Play Store’daki iki antivirüs uygulamasında SharkBot adlı bir trojan tespit edildi. Uzmanlar bu yazılımların vakit kaybetmeden kaldırılmasını öneriyor.

İlk olarak Ekim 2021‘de tespit edilen SharkBot adlı bir trojan, bankacılık alanında kullanılıyor. Virüs TeaBot, FluBot ve Oscorp (UBEL) gibi çok faktörlü kimlik doğrulama kriterlerini atlama yeteneğine sahip olarak bilinmektedir. Ayrıca uygulamaların akıllı telefonlardan para transferi için kimlik bilgilerini de çaldığı ifade edildi.



Uzmanlar bu iki uygulamanın Play Store’dan aktarılsa dahi arklı bir uygulamanın içerisine gizlenerek kullanıcıları tehdit etmeye devam ettiğini duyurdu.

60 binden fazla indirilen Mister Phone Cleaner ve Kylhavy Mobile Security adlı iki yazılımın büyük tehlike arz ettiği ve bünyelerinde SharkBot adlı trojan bulunduğu ifade edildi.