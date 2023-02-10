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Android ve iPhone'daki zorla yeniden başlatma nedir? Telefona zarar verir mi

Bazı telefonlar uzun süre şarj edildikten sonra donar ve açılmayabilir. Teknik destek almadan önce cihaz kapatıp yeniden açılmaya zorlanabilir. Peki bu işlem nasıl yapılır?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 12:41
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Android ve iPhone'daki zorla yeniden başlatma nasıl yapılır

Android ve iPhone'daki zorla yeniden başlatma nedir? Telefona zarar verir mi
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Zorla yeniden başlatma, telefonun yerleşik olan bir özelliği olarak tanımlanır. Telefon ister yanıt veriyor ister donmuş olsun, anında kapanır ve yeniden başlar. 

İPHONE'DA ZORLA YENİDEN BAŞLATMA NASIL YAPILIR

Sesi artırma düğmesine hızlıca basıp bırakın, sesi kısma düğmesine hızlıca basıp bırakılır, ardından Apple logosunu görene kadar Yan düğmeyi basılı tutulur.

iOS 16'ya güncelleme yapamayan daha eski bir iPhone kullanılıyorsa, zorla yeniden başlatma komutu farklılık gösterir. Bu durumda cihaz için gereken komutu öğrenmek için cihaz kılavuzunu kontrol etmeniz gerekir.

ANDROİD'DE ZORLA YENİDEN BAŞLATMA NASIL YAPILIR

Apple’ın iPhone'larının aksine Android akıllı telefonların üreticileri farklı olduğu için, her birinin donanım komutları farklı olabilir. Ancak çoğu Android telefon güç düğmesini yaklaşık 20 saniye basılı tutmaya yanıt vererek zorla yeniden başlatılabilir.

Akıllı telefonda başka zorunlu yeniden başlatma komutları da olabilir. Bazı Samsung kullanıcıları, yeniden başlatmayı zorlamak için sesi kısma ve güç düğmesini yedi saniye basılı tutmak zorunda kalabilir. Özel bir komutu olup olmadığını görmek için kullanılan modelin kılavuzuna bakılmalıdır.

Günümüzde örnekleri az olsa da, çıkarılabilir bataryası olan bir telefona sahip olmak durumunda, telefonu anında kapatmak için bataryayı çıkartmak gerekebilir.

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