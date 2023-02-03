Telefonlarda web kamera özelliği. Hangi telefonlarda olacak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Android 14’ün akıllı telefonları web kamera olarak kullanmaya izin verecek bir özellik getireceği iddia edildi.

Şu anda kullanıcıların telefonları web kamera olarak kullanmalarını sağlayan Camo uygulaması bulunuyor. Uygulama yayınlandığından beri Apple gibi şirketler bu işlevi kendi cihazlarına dahil etmek için çalıştı.

Mishaal Rahman tarafından tespit edilen yeni kod değişikliklerine dayanarak Google, Camo uygulamasına ve Apple’ın iOS 16 ile gelen süreklilik kamerasına yanıt niteliğinde bir özellik üzerinde çalışıyor.

DeviceAsWebcam, Android telefonu bilgisayara yerleştirip web kamera olarak kullanmanıza izin verecek. USB video class ve UVC standardını benimsediğinden, Android telefonu web kamera olarak kullanmada bir sınırlama olmayacak gibi görünüyor. Apple, bu özelliği yalnızca iOS 16 yüklü belli iPhone modelleri ile en az macOS Ventura yüklü Mac bilgisayarlarda kullanmaya izin veriyor.

Şu an hangi Android telefonlar webcam olarak kullanılacak belli değil.