Android’e yeni özellik geliyor. Yıllardır bekleniyordu

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google, Android telefonları webcam olarak kullanmaya imkan tanıyacak bir özellik üzerinde çalışıyor.

Akıllı telefonun kamerasını, bilgisayara bağlayarak webcam gibi kullanmak için üçüncü parti uygulamalardan yardım almak gerekiyordu. Ancak yeni özellik, tak-çalıştır şeklinde bir webcam desteği sağlayacak.

NASIL KULLANILACAK

Android geliştiricisi Mishaal Rahman tarafından keşfedilen yeni özellik, Android Açık Kaynak Projesi kütüphanesinde görüldü.

Google’ın “DeviceAsWebcam” (webcam olarak cihaz) isimli bir hizmet üzerinde çalıştığını doğruladı. Bu destek, UVC (USB video sınıfı) modunu destekleyen bir Android akıllı telefonun webcam olarak kullanılmasını sağlıyor.

Webcam desteği Android için yeni olmasa da, ilk kez üçüncü taraf uygulamaya ihtiyaç duymadan kullanılması mümkün olacak. Bu özelliğin entegrasyonu Google tarafından henüz onaylanmadı, ancak potansiyel olarak gelecekteki bir işletim sistemi güncellemesinde eklenebilir. Ayrıca Windows mu yoksa ChromeOS’te mi çalışacağı da belli değil.