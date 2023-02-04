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LineageOS 19’u destekleyen akıllı telefonlar açıklandı

Android 12 sürümünü temel alan LineageOS 19 yapısını destekleyen telefonlar belli oldu.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:12
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LineageOS 19 sürümünü destekleyen akıllı telefonlar duyuruldu

LineageOS 19’u destekleyen akıllı telefonlar açıklandı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Nisan ayında kullanıma sunulan LineageOS 19, LineageOS’un en yeni sürümü konumunda yer alıyor.

Android 12‘yi temel alan yazılım, desteklediği model sayısını artırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Motorola Edge 30, Edge 20 Pro, Xiaomi Mi 8 Pro, Mi 8 Explorer Edition ve Mi Mix 2S modelleri desteklemeye başlayan sürüm, son olarak OnePlus 7 ve 7T serileri için de yüklenebilir durumda.

LineageOS 19, an itibariyle geniş bir model yelpazesine sahip. Özellikle eski cihazların Android 12 yapısını deneyimleyebilmesi bu sürümü oldukça popüler bir hale getiriyor.

İŞTE DESTEKLENEN MODELLER:

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