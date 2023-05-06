Android’teki o kritik sorun için Google harekete geçti

Google, Android 14 ile birlikte API servislerini daha stabil hale getirmek için Samsung’la işbirliği yapacaklarını açıkladı.

Android’teki o kritik sorun için Google harekete geçti

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Android 14 ile API servislerini daha kararlı hale getirecek.

Samsung, Google ile yaptıkları anlaşma sonucunda kullanım deneyiminde ciddi oranda artış gözlemlediklerinin belirti. Şirket, One UI 6’nın optimizasyon konusunda iddialı olduğunu açıkladı.

google-bans-slew-of-malicious-android-apps-that-stole-user-p-e3sv-2496.webp

Samsung yetkilileri, “Android platformunu güçlendirmek için Google ile yaptığımız iş birliği, Galaxy kullanıcıları için daha tutarlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi yaratmasını umduğumuz birleşik bir politikayla sonuçlandı. One UI 6.0’dan bu yana, Android 14’ü destekleyen uygulamaların, Android’in yeni ön plan hizmeti API politikasına göre geliştirildikleri sürece amaçlandığı gibi çalışması garanti edilecektir.” Açıklamasını yaptı.

Google, Android 14 uyumlu uygulamaların daha stabil çalışacağını duyurdu.

İlgili Haberler
Google Pixel 7A fiyatı belli oldu. Özellikleri de açıklandı
Google Chrome 113 sürümü yayınlandı.İşte gelen yenilikler
Google Chrome’da değişiklik. O sembol değişiyor
Google’da şifreler tarihe karışıyor. Yeni özellik devreye alındı
Öne Çıkanlar
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Karşıyaka Zübeyde Hanım stadının arazisine kimler çökmek istiyor
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Yalı Çapkını var mı? Yalı Çapkını 31. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası transfer rotasını belirleyecek. Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor Ankaragücü maçı sonrası transfer rotasını belirleyecek. Turgay Beşyıldız yazdı
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü Dünya
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü
Hercaimenekşe bitkisi cilt hastalıklarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hercaimenekşe bitkisi cilt hastalıklarına iyi geliyor
Kaan Ayhan'dan Buruk'a opsiyon vetosu: Kullanmayın Spor
Kaan Ayhan'dan Buruk'a opsiyon vetosu: Kullanmayın
MESKİ'den Mersin için ‘çok şiddetli kuraklık’ uyarısı Güncel
MESKİ'den Mersin için ‘çok şiddetli kuraklık’ uyarısı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu Güncel
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü durduruldu
Hercaimenekşe bitkisi boğmacaya iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Hercaimenekşe bitkisi boğmacaya iyi geliyor