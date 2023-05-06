Android’teki o kritik sorun için Google harekete geçti

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google Android 14 ile API servislerini daha kararlı hale getirecek.

Samsung, Google ile yaptıkları anlaşma sonucunda kullanım deneyiminde ciddi oranda artış gözlemlediklerinin belirti. Şirket, One UI 6’nın optimizasyon konusunda iddialı olduğunu açıkladı.

Samsung yetkilileri, “Android platformunu güçlendirmek için Google ile yaptığımız iş birliği, Galaxy kullanıcıları için daha tutarlı ve güvenilir bir kullanıcı deneyimi yaratmasını umduğumuz birleşik bir politikayla sonuçlandı. One UI 6.0’dan bu yana, Android 14’ü destekleyen uygulamaların, Android’in yeni ön plan hizmeti API politikasına göre geliştirildikleri sürece amaçlandığı gibi çalışması garanti edilecektir.” Açıklamasını yaptı.

Google, Android 14 uyumlu uygulamaların daha stabil çalışacağını duyurdu.