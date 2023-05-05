Google Chrome 113 sürümü yayınlandı.İşte gelen yenilikler

Google Chome yeni özellikler ve güncellemeriyle gündem olmaya ve birinci sırada kalmaya devam ediyor.

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Chrome 113 sürümünün kullanıma sunulduğu duyuruldu.

Chrome 113'teki en önemli gelişme, WebGPU desteği olabilir. Bu özellik, GPU üzerinden web sayfalarının daha gelişmiş 3D içerik görüntülemesine ve cihazdaki makine öğrenimi algoritmalarını hızlandırmasına olanak tanıyor.

Yeni güncelleme, 15 ek güvenlik düzeltmesi de dahil olmak üzere Linux, macOS ve Windows platformlarında kullanıma sunuldu.

İŞTE GELEN YENİLİKLER

Daha Hızlı AV1 Video Kodlama

Chrome 113, CPU tabanlı AV1 video kodlamasını önemli ölçüde hızlandıran entegre libaom 3.6 sürümü sunuyor. Daha hızlı ve daha verimli video konferans görüşmeleri ile tüm WebRTC uygulamalarına fayda sağlayacak

CSS Medya Özellikleri

CSS overflow-inline, overflow-block ve CSS'de yenilikler

Doğrusal Hareket Hızlandırma İşlevi

Chrome 113, artık birden fazla nokta arasında doğrusal interpolasyon yapılabilmesini sağlayan linear() kolaylaştırma işlevi sunuyor.

CSS image-set() desteği

Tarayıcı artık, çeşitli görüntü seçeneklerini belirtmek için bir tür olarak CSS image-set() özelliğini destekliyor.

WebGPU Varsayılan Olarak Etki

WebGL'nin yerine geçen WebGPU, Chrome 113'te varsayılan olarak etkinleştirildi. Bu, webde yüksek kaliteli 3D grafikler için geliştirilmiş performans sağlayarak, oyuncular ve diğer kullanıcılar için heyecan verici bir gelişme sunuyor.